[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인하와 동시에 단기 국채 매입을 발표하면서 유동성 장세에 대한 시장 기대가 커지고 있다.

특히 주요 투자은행(IB)들은 단기 국채 매입을 중심으로 한 준비금관리프로그램(RMP) 발표가 예상보다 빠르고 그 규모도 크게 이뤄졌다며 일제히 “놀랍다”고 평가했다. 이에 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 등 미국 증시와 국내 증시는 유동성 호재를 타고 동시에 반색했다.

11일 금융투자업계 등에 따르면 연준은 10일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리를 3.50∼3.75%로 0.25%포인트 인하한 정책 결정문에서 “지급준비금을 현재의 충분한(ample) 수준으로 유지하기 위한 단기국채(T-bill) 매입을 개시하겠다”고 밝혔다.

연준이 국채를 매입하기 시작하면 시장에는 국채가 줄고 현금이 쌓인다. 직접적인 유동성 공급 방식으로 기준금리가 제로(0)에 다가선 상태에서 이를 대대적으로 시행하면 양적완화(QE)라고 표현한다.

이번 발표는 단기국채 중심일 뿐이고 지급준비금을 충분한 수준으로 매입하는 기술적 목적이 강하기 때문에 양적완화라고 표현하기는 어렵지만, 기대를 키우기는 충분했다. 이번 달부터 양적긴축(QT)를 종료한 연준이 국채 매입을 발표하는 다음 절차에 즉각 착수했기 때문이다.

이에 시장은 2019년 ‘레포 발작(Repo Tantrum)’ 이후 연준의 대응처럼 일종의 가벼운 양적완화(QE-Lite)가 시작될 수 있다고 조심스럽게 예측하고 있다.

레포 발작은 2019년 시중에 유동성이 부족해 초단기물 시장 금리가 급작스레 뛴 사건을 말한다. 분기 말 기업 법인세 대규모 납부와 재무부의 대량 국채 발행이 겹쳐 현금 수요가 폭증하자 2% 정도 하던 하룻밤 짜리 레포 금리가 10%까지 뛰었고, 깜짝 놀란 연준은 소방수를 자처해 물(현금)을 뿌리기 시작했다.

물론 2019년과 현재 시장 환경의 차이로 인해 그때 당시처럼 연준이 유동성을 공급할지는 미지수다. 지금은 2조8700억달러에 달하는 지급준비금과 사상 최고치인 7조6000억달러의 머니마켓펀드(MMF) 잔고가 유동성 시스템을 뒷받침하고 있다.

시장에서는 그럼에도 환경이 긍정적으로 변했다는 점은 틀림없다고 보고 있다. 김승혁 키움증권 리서치센터 연구원은 “2019년 8 월 양적긴축 조기 종료 직후 발생했던 레포 발작과 이에 대응한 연준의 유동성 공급 재개 사례는 현시점에서 중요한 함의를 갖는다”며 “현재 단기자금 시장에서 감지되는 노이즈는 연준이 양적완화 등 유동성 공급을 강제하는 명분”이라고 설명했다.

그러면서 “설령 연준이 정교한 미세 조정을 통해 급격한 발작 없이 상황을 관리하여 즉각적인 양적완화 전환이 없다 해도, ‘보험성 금리 인하’와 ‘지속적인 양적긴축 중단 효과’는 여전히 시장 내 유동성 확대를 유도할 수밖에 없기에 증시에는 우호적”이라고 말했다.

주요 투자은행들도 일제히 연준의 단기국채 매입이 놀랍도록 빠르게 이뤄졌고, 그 규모도 예상을 뛰어넘었다고 평가했다.

골드만삭스는 “‘준비금관리프로그램 발표는 당사 예상보다 빨랐고 최초 매입 규모도 예상의 두배로 큰 수준”이라며 “내년 2분기 초 연준 대차대조표는 800~1000억달러 확대될 것”이라고 밝혔다. 연준이 밝힌 초기 매입 규모는 첫 달 기준 약 400억달러다.

JP모건은 “연준이 최근 단기 자금시장의 미미한 변동성에 대해 덜 민감한 태도를 보여왔기 때문에, 준비금관리프로그램 발표는 다소 놀라웠다”고 표현했고, 시티는 “자산매입 규모는 예상보다 큰 폭”이라고 강조했다. 도이치뱅크도 “준비금관리프로그램은 당사 예상보다 1분기 빠르게 발표되었으며, 초기 매입규모도 예상보다 크다”고 말했다.

시장도 즉각 반응했다. 10일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 497.46포인트(1.05%) 오른 4만8057.75에 거래를 마쳤다. S&P500 지수는 전장보다 46.17포인트(0.67%) 오른 6886.68에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 77.67포인트(0.33%) 오른 2만3654.16에 각각 마감했다.

국내 증시도 마찬가지다. 이날 오전 9시 10분 현재 코스피는 전장보다 22.51포인트(0.54%) 오른 4157.51을 기록하고 있다. 지수는 28.32포인트(0.68%) 오른 4163.32로 개시한 뒤 오름폭을 조절 중이다.

특히 삼성전자의 상승세가 두드러진다. 삼성전자는 1.57% 오른 10만9700원에 거래되며 ‘11만 전자’에 다가섰다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 4.74포인트(0.51%) 오른 939.74를 보였다. 5.59포인트(0.60%) 오른 940.59로 개장한 뒤 완만한 등락을 이어가고 있는 중이다.