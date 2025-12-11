“30년 정치인생 금품수수 사건 이름 올린적 없어” “한학자 통일교 총재 만난적 없고 일체 면식 없다” “근거없는 낭설로 명예훼손한 언론 민형사상 책임”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정동영 통일부 장관은 11일 통일교 금품 관련 사건 연루 의혹에 “윤영호 씨를 야인 시절 단 한 번 만났다”며 “통일교 한학자 총재는 만난 적이 없고 일체 면식이 없다”고 반박했다.

또 “30년 정치인생에서 단 한 차례도 금품 관련 사건에 이름이 오르내린 적이 없다”면서 관련 내용을 전면 부인했다.

정 장관은 이날 ‘통일교 윤영호 씨 접촉에 관한 설명’이라는 입장문을 내고 윤영호 전 통일교 세계본부장과 만남에 대해 “야인 시절 단 한 번 만난 적이 있다”면서 “당시 국회의원이나 공직에 있지 않았다”고 밝혔다.

이어 “2021년 9월30일 오후 3시께 경기도 가평 천정궁 통일교 본부에서 윤 전 본부장과 처음 만나 차담을 가졌다”면서 “평화통일지도자 전북협의회 회장이자 전 전북도의회 의장인 고교동창 김희수 씨 등 친구 7~8명과 함께 승합차로 강원도 여행을 다녀오던 중 동행자의 제안으로 가평본부를 잠시 방문했다”고 설명했다.

정 장관은 이 때 처음 윤 전 본부장을 만났지만 별다른 이야기를 나누지도 않았다는 입장이다. 그는 “일행이 천정궁을 구경하는 동안 통일교 관계자의 안내로 천정궁 커피숍에서 윤 전 본부장과 관계자까지 3명이 앉아 10분가량 차를 마시며 통상적인 통일 관련 이야기를 나눴다”고 말했다.

또 차담 후 바로 일행과 다시 만나 고향인 전주로 돌아왔다면서 “당시 윤 전 본부장을 처음 만났으며, 그 뒤 연락을 주고받거나 만난 사실이 전혀 없다”고 단언했다.

그러면서 한 총재와는 만나 적도, 일체 면식도 없다고 거듭 강조했다.

정 장관은 30년 정치인생에서 단 한 차례도 금품 관련한 사건에 이름이 오르내린 적이 없다는 점을 오래도록 긍지로 여겨 왔다며 “근거 없는 낭설로 명예를 훼손한 일부 언론에 대해 민형사상 책임을 물을 것”이라고도 했다.

통일부도 같은 날 “정 장관 관련 의혹은 윤 씨를 한 번 만난것 외에 전혀 근거 없는 허위 낭설”이라는 입장을 냈다.

정 장관은 향후 거취 등과 관련해선 별도로 언급하진 않았다.

한편 이날 오전 미국에서 귀국한 전재수 해양수산부 장관은 자신을 둘러싼 통일교 금품 수수 의혹을 전면 부인하면서도 해수부와 이재명 정부가 흔들려선 안 된다며 사의를 표명했다.