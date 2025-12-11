[헤럴드경제=이원율 기자]광주에서 현역(고등학교 3학년생)으로 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 만점을 받은 최장우 군은 가수 백예린을 언급, “그분의 데뷔 이후 거의 모든 노래를 플레이리스트에 담고 계속 들었다”고 했다.

최 군은 가장 어려웠던 과목은 영어였으며, 고등학교 3학년생 때는 보통 6~7시간, 적게는 4~5시간 정도의 공부를 했다고도 했다.

최 군은 11일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’ 인터뷰에서 ‘좋아하는 연예인이 있는가’라는 질문에 “가수 백예린 님의 음악을 많이 들었다”고 했다. ‘들으면서 공부를 했느냐’는 물음에는 “그렇다”고 했다.

최 군은 가장 어려웠던 과목을 놓곤 “영어가 특히 어려웠다”며 “평소 나온 영어의 어떤 수준보다 훨씬 어렵기도 했고, 제가 국어·수학을 먼저 보는데 그때 집중을 한 나머지 영어 시간 때는 집중도 잘 되지 않았다. 그래서 어려움이 있었다”고 했다.

그는 다만 ‘찍은 게 있느냐’는 말에는 “정말 솔직하게 찍은 건 없다”고 했다.

최 군은 “영어는 중학생 때 고등학교 공부를 끝냈을 만큼 선행을 한 편이었다”며 “반면 수학은 한 학기 정도씩, 그리고 고등학교 3학년 수학은 고3 시작하기 직전에 해 수학은 선행을 덜한 편이었다”고 했다.

그러면서 “학원은 다녔고, 인강도 들었다”며 “사교육을 듣지 않았다고는 할 수 없고, 다만 중심을 학교에 두고 사교육으로 보완하는 방식”이라고 했다.

최 군은 서울 학원가는 수능이 끝난 후 갔다고 했다.

그는 “수능이 끝나고 면접을 준비하기 위해 강남구 대치동에 있는 면접 학원을 몇 번 다녀온 적이 있다”며 “특정 시간대 학원에 이렇게 학생이 몰리는 것을 보고 규모 자체가 다르구나 하는 것을 느꼈다”고 했다.

공부 시간에 대해선 “1학년생 때 가장 열심히 했다. 시험 기간에는 많으면 하루에 열 몇 시간씩도 했다”며 “3학년생이 돼선 양보다는 질을 우선시해 공부만 하는 날에는 하루 6~7시간, 적으면 4~5시간으로 했던 것 같다”고 했다.

또 “아무래도 학교 수업도 듣고 다양한 활동도 하다보니 공부할 시간이 많지는 않았던 것 같다”고 했다.

최 군은 “중학생 때까지는 사실 흘러가는 대로 공부하고 놀고 해도 크게 지장은 없었던 것 같다”며 “고등학교는 아무래도 대입과 관련 있고, 어떻게 보면 인생에 결정적 순간들이 많이 있기에 미리 1학년 때 3학년까지 계획을 잡아두고 활동하는 게 좋은 것 같다”고 조언했다.