올해 처음 신설된 부문서 종합 72점 기록 물걸레 청소 능력은 유일하게 5점 만점

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자 로봇청소기 ‘비스포크 스팀’이 미국 소비자 전문 매체 컨슈머리포트가 발표한 건습식 로봇청소기 평가에서 종합 72점을 기록하며 1위에 올랐다. 올해 처음 신설된 부문에서 단숨에 정상을 차지하며 제품 경쟁력을 입증했다.

컨슈머리포트는 올해 처음으로 시장 확대에 따라 건습식 로봇청소기 부문을 새로 마련하고 총 14개 제품을 대상으로 ▷바닥 유형별 청소 성능 ▷물걸레 성능 ▷주행 성능 ▷사용 편의성 등 10개 항목을 평가했다. 비스포크 스팀은 세부 항목 가운데 세 곳에서 만점을 받았으며, 2위 제품(67점)과 확연한 점수 차이를 보였다.

특히 비스포크 스팀은 핵심 평가 요소인 물걸레 청소 능력은 전 제품 중 유일하게 5점 만점을 획득했다. 컨슈머리포트는 이 제품이 액체 얼룩 대부분을 효과적으로 제거했다며, 분당 170회 회전하는 강력한 회전식 물걸레가 마른 얼룩까지 문질러 닦아내는 성능을 높게 평가했다.

흡입력과 주행 능력, 유지 보수 편의성도 호평을 받았다. 단단한 바닥 청소와 반려동물 털 제거 항목에서 모두 5점 만점을 기록했으며, 바닥과 카펫을 자동으로 구분해 최적의 청소 모드를 적용하는 기능 역시 좋은 평가를 이끌었다. 비스포크 스팀은 단단한 마루에서는 먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 진행하며, 카펫을 감지하면 카펫 종류에 따라 청소 모드를 조정한다.

로봇청소기 관리의 편의성을 높여주는 청정스테이션도 눈에 띄는 평가 요소였다. 비스포크 스팀 청정스테이션은 청소기가 복귀하면 물걸레 세척부터 스팀 살균, 열풍 건조까지 자동으로 진행하며, 먼지 비움·물통 보충·배터리 충전까지 모두 자동화해 위생성과 사용 편의성을 강화했다. 물걸레는 55도 고온수 세척, 100도 스팀 살균, 55도 열풍 건조 과정을 거쳐 관리된다.

한편 삼성전자는 다음달 4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’ 행사에서 향상된 청소 성능을 갖춘 신형 로봇청소기를 공개할 예정이다.