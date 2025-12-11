- 충남 김산업 육성발전 계획 수립 연구용역 최종보고회 개최 - ‘기후변화 대응 생산 기반’ 등 5대 전략 14대 중점과제 제시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남 김산업을 대한민국 중심으로 도약시키기 위한 10년 청사진이 제시됐다.

도는 11일 도청 중회의실에서 전형식 도 정무부지사, 도와 시군 관계 공무원, 분야별 전문가 등 30여 명이 참석한 가운데 ‘충청남도 김산업 육성발전 계획 수립 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.

이번 용역은 국내 김 생산·가공·유통·수출 거점인 충남이 김산업의 글로벌 경쟁력 제고 방안을 마련, 김산업 육성발전 계획을 수립하기 위해 지난 3월부터 진행 중이다.

용역을 맡은 부경대와 한국해양수산개발원(KMI)은 ‘충남 김, 세계 식탁을 물들이는 케이-블루 푸드(K-Blue Food) 혁신 허브’를 충남 김산업 비전으로 내놨다.

목표로는 ▷기후변화 대응 안정적인 생산 기반 조성, 회복 탄력성 강화 ▷충남형 글로벌 강소기업 육성, 글로벌 마른김 거래 메카 조성 ▷혁신적인 아이디어와 신제품이 쏟아지는 성장 생태계 조성 ▷김 양식, 마른김 가공, 조미김 가공 업계의 상생·협업 가치사슬 형성 ▷케이(K)-김 문화를 주도하는 글로벌 문화 중심지 조성 등을 제시했다.

이를 위한 5대 전략은 ▷기후변화 대응 김 미래 생산 기반 조성 ▷산업 주도형 김 가공 생태계 구축 ▷김산업 아이디어혁신 허브 조성 ▷글로벌 시장 맞춤형 수출 역량 고도화 ▷K-푸드, K-김 문화 주도 등으로 잡았다.

중점 과제로는 ▷기후변화 대응 신품종 연구개발(R&D) ▷김 생산 해역 모니터링 체계 구축 ▷양식어가 생산성·경영 안정성 강화 ▷미래 김 양식 생산 기반 확대 ▷ 김산업 발전기금 조성 ▷김 풀필먼트 센터 건립 ▷가공·보관·유통 일원화 비즈니스 모델 구축 ▷글로벌 김 거래 메카 조성, 김산업 진흥구역 활성화 ▷혁신적인 신제품·아이디어 개발 생태계 조성 등을 제출했다.

또 ▷글로벌 소비자 참여헝 김 제품·식문화 개발 ▷김산업 인력 양성 ‘K-김 캠퍼스’ 운영 ▷충남도 김 수출 마케팅 조직 출범 ▷권역별 김 수출 클러스터 운영 ▷글로벌 김 브랜드 발굴·육성 ▷K-김 랜드마크 조성 ▷충남도 글로벌 김 페스타 개최 ▷한류, 셰프 연계 K-김 식문화 주도 ▷SNS 활용 통합 패키지 지원 등도 과제로 보고했다.

도는 이번 용역 결과를 시군 김산업 관계 공무원 등과 공유하고, 중앙부처에 제안하는 한편, 국비 확보를 위해서도 행정력을 집중할 계획이다.

전상욱 국장은 “충남 김산업의 중장기 발전 방향을 통해 어업인의 실질적인 소득 증대와 가공업체의 경쟁력 강화를 이끌고, 지역경제의 새로운 성장동력을 만들어 나아갈 것”이라고 말했다.