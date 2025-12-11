[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 10일 시청 영상회의실에서 최기문 시장, 시의원, 축제위원회 위원 등 관계자들이 참석한 가운데 ‘제22회 영천보현산별빛축제 평가보고회’를 개최했다.

이날 보고회는 지난 10월 17일부터 3일간 ‘영천의 별빛 아래, 토성의 고리를 찾아’를 슬로건으로 개최된 제22회 영천보현산별빛축제의 성과를 공유하고 향후 발전방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이번 별빛축제 방문객은 3만 2000여명(외부 방문객 85% 이상)으로, 축제만족도 조사(5점 만점)에서는 4.3점을 기록하며 긍정적인 평가를 받은 것으로 나타났다.

특히 부스체험(스마트플레이존, 천사모 과학체험), 별밤콘서트(김필, 우디), 별자리강연 등이 축제 프로그램 중에서 높은 평가를 받았다.

하지만 주차시설(교통시설), 살거리(농산물) 등이 아쉬운 부분으로 지적됐다.

김선옥 축제위원장은 “이번 보고회에서 제시된 의견을 바탕으로 지역 대표 축제인 보현산별빛축제가 내년에는 좀 더 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

영천시 관계자는 “축제를 위해 수고해주신 축제위원 및 관계자분들께 감사드린다“며 ”내년 축제도 더욱 완성도 높게 준비해 별의 도시 영천을 널리 알려주시길 부탁드린다”고 말했다.