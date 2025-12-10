전국공무원노동조합 인천본부 서구지부, 성명서 발표 내년 7월 서해구와 검단구 분구 관련 업무 환경 충분히 고려한 정책 마련 필요

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]최근 인천시 중구에 이어 서구도 인천시 행정개편과 관련, 내년 7월 출범하는 서해구와 검단구(신설구) 분구에 대해 불만의 목소리가 터져 나왔다.

인천시 서구가 서해구와 검단구로 분구되면서 일부 공무원들은 업무 과중에서 벗어날 수 있을 것으로 기대했지만, 분구와 관련한 자치권이나 행정적 독립성에 대해서는 여전히 논란이 존재할 것으로 판단했기 때문이다.

전국공무원노동조합 인천지역본부 서구지부(이하 서구지부)가 10일 발표한 성명서에 따르면 인천시 서구는 2026년 7월 서해구와 검단구로 분구될 예정이다.

지난 11월말 기준 서구의 주민수는 65만2736명으로 공무원 1인당 주민수가 전국 기초자치단체 중 가장 많다.

그 만큼 서구청 공무원들은 열악한 환경에서 묵묵히 업무를 수행해 왔다. 이에 따라 분구를 통해 그 노력에 대한 정당한 보상이 이루어지기를 기대하고 있다.

서구청 공무원들은 그동안 과중한 업무를 감내하며 서구 발전을 위해 헌신해 왔고 내년 7월 서구가 분구되면서 공무원들이 겪어온 어려움과 헌신이 어떻게 평가될지에 대한 우려가 커지고 있다.

공무원들은 “높은 업무량과 열악한 환경 속에서 힘든 상황을 묵묵히 견뎌오면서 그동안 쌓아온 경험과 노력이 분구 이후에 어떤 방식으로 재정비될지, 특히 분구와 관련한 서구의 자치권을 얼마나 보장받을 수 있을지에 대한 문제는 중요한 쟁점이 될 것”이라고 밝혔다.

서구청의 행정적인 역할이 분구 이후에도 지속적으로 활성화 되기 위해서는 자치권의 보호와 함께 공무원들의 노고가 적절히 보상받을 수 있는 시스템이 마련돼야 한다고 강조했다.

공무원들이 기대하는 것은 단지 행정구역의 변화에 따른 행정적 효율성만이 아니라 오랜 노력과 헌신에 대한 인정이라고 주장했다.

이는 서구의 자치권이 침해되지 않는 상황에서 더욱 발전할 수 있는 기회를 얻을 것이라고 공무원들은 언급했다.

따라서 분구 과정에서 서구청의 자치권이 과도하게 침해되지 않도록 분구 후에도 서구의 행정적 독립성과 공무원들의 업무 환경을 충분히 고려한 정책이 마련돼야 할 필요성이 커지고 있다고 덧붙였다.

서구지부는 “서구청의 자치권 침해에 대한 우려가 해소될 수 있도록 인천광역시는 내년 행정체제 개편과 분구 추진에 대해 서구청에 자치권을 보장해야 할 것”이라고 지적했다.

앞서 지난 3일 인천시 중구 공무원들은 영종구 분구에 따른 예산확보 여부, 인사조직 불균형, 거주지 및 아이들 학교 문제 등으로 불편이 초래하고 있다며 목소리를 높인 바 있다.[관련기사 본보 12월 4일자 ‘인천 중구 공무원, “일방적 희생 당하고 있다”… 내년 신설 영종구 근무환경 최악’ 보도]