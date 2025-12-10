[헤럴드경제=이명수 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’가 미국 시사주간지 타임(Time) 표지를 장식했다.

9일(현지시각) 미국 시사주간지 타임은 케데헌을 ‘2025 올해의 돌파구(Breakthrough of the Year)’로 선정하고, 12월 29일자 표지에 주역 캐릭터 루미·미라·조이를 전면 배치했다고 밝혔다.

타임은 브루클린에서 열린 싱어롱 상영회가 연일 매진된 장면을 언급하며 “아이들뿐 아니라 어른들까지 노래를 따라 부르며 몰입했다”고 밝혔다.

또 “2013년 ‘겨울왕국’ 이후 이처럼 일상 곳곳에 스며든 애니메이션은 없었다”고 평가했다.

케데헌의 대표 OST ‘Golden’에 대해서도 타임은 “경쾌하면서도 중독성 강한 곡”이라면서 “한국적 디테일과 생동감 넘치는 비주얼을 결합한 영화의 정서를 완성한다”고 설명했다.

음악 작업에 참여한 한국인 작곡가 이재(Ejae)는 타임과의 인터뷰에서 “한국의 완벽주의 문화 속에서 ‘불완전함도 아름답다’는 메시지가 많은 관객에게 울림을 준다”고 말했다.

타임은 케데헌이 한국 전통 식문화·한의원·대중목욕탕 등 세밀한 생활 풍경을 자연스럽게 녹여냈다는 점과 K팝 프로듀서 테디·린드그렌 등이 참여한 OST 라인업을 성공 요인으로 꼽으며 “K컬처가 글로벌 콘텐츠의 주류로 이동하는 새로운 국면”이라고 분석했다.

케데헌의 대표곡 ‘Golden’은 빌보드 핫100에 24주 연속 진입하고, 누적 스트리밍 800억 회 이상을 기록하는 등 흥행세를 이어가고 있으며, 지난달 27일(현지시각)에는 미국 연중 행사 중 가장 큰 행사로 알려진 ‘메이시스 추수감사절 퍼레이드’에도 참여해 국제적 인기를 입증한 바 있다.

해당 소식을 접한 국내 팬들은 온라인 커뮤니티를 통해 “크리스마스 시즌송 제외 하면 골든이 아직도 1위더라. 역시 대단하다”, “너무 자랑스럽다”는 반응을 보였다.