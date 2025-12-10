김종화 금통위원 기자간담회 해외 투자하면서 환율도 올라 개인은 합리적, 전체엔 부정적 ‘통화량→고환율’ 보기 어려워

[헤럴드경제=김벼리 기자] 김종화 한국은행 금융통화위원회 위원은 최근 고환율 상황에 대해 “(해외 주식·채권 투자 같은)수급 요인이 전체의 3분의 2 내외로 가장 크다”고 말했다. 통화량 증가가 환율 상승으로 이어졌다는 일각의 주장에 대해서는 “물가가 안정적인 상황”이라며 인과관계를 일축했다.

김종화 위원은 10일 오전 한은 별관에서 열린 기자간담회에서 “최근 환율이 오른 요인을 보면 우선 장기적으로 물가와 성장률 차이가 있다. 금리차도 있다”며 “단기적으로는 수급이 굉장히 많은 영향을 미친다”고 말했다.

그는 “최근 부서에서 조사한 걸 보면 수급 요인인 전체의 3분의 2 내외로 가장 컸다”며 “여러 경제 주체들이 해외 주식이나 채권에 대한 투자를 하면서 환율이 올라가는 것”이라고 말했다.

실제로 지난 9월 말 기준 국민연금 운용 자산 1361조2000억원 중 해외주식과 해외채권의 비중은 44.4%에 달했다. 10월 내국인의 해외 투자는 172억7000만 달러(약25조4000억원)로 경상수지(68억1000만 달러)보다도 2.5배 가량 많았다.

김 위원은 “환율에 영향을 미치는 요인 중 잠재성장률은 시간이 굉장히 많이 걸리는 데다 당장 환율이 오른 원인에는 수급이 상당 부분을 차지하고 있기 때문에 외환당국이 수급을 개선할 수 있는 방법이 뭘지 대책을 찾고 있는 것”이라고 설명했다.

한은을 비롯해 기획재정부·금융위원회·금융감독원 등은 4자 협의체를 꾸리고 국민연금의 해외투자 확대에 따른 외환시장 영향 등을 점검하고 있다. 전략적 환헤지, 한은과 외환 스와프 계약 연장 등 국민연금이 적극적으로 환헤지에 나서는 방안을 비롯해 국민연금을 통한 외화채권 발행도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

그는 “경제 주체들 개개인이 하는 모든 행동은 자기 책임하에 위험을 감수하면서 한 합리적인 행동”이라면서도 “사회나 경제 전체적으로 봤을 땐 고환율이라는 차별적인 영향을 미치고 경제 정책에 부정적인 영향을 미치는 현상을 야기했다”고 말했다.

개인들이 미국 주식 등에 투자를 하는 것이 잘못된 것은 아니지만, 경제 전체적으로 부정적 영향을 끼치고 있다는 뜻으로 해석된다. 앞서 이창용 한은 총재도 “(환율이)1500원을 넘는다면 한미 금리차나 외국인 때문이 아니고 내국인들의 해외 주식 투자가 많기 때문”이라고 언급했다.

김 위원은 이어 “공동체에 속한 경제 주체들이 의도치 않았지만 발생한 것에 대해 어떻게 대응하는 게 좋을지 정부와 고민하고 있다”고 덧붙였다.

최근 통화량 증가가 고환율의 원인이라는 지적에 대해서는 “정부가 두 차례 추경 등 경기 위축에 대응하기 위해 확장적인 통화 정책과 재정 정책을 해왔다”며 “그 과정에서 개인이 소비하고 기업도 투자를 하면서 경제가 활성화되면 통화량이 자연스럽게 늘어나는데 환율에도 어느 정도는 영향을 미쳤다고 봐야한다”고 말했다.

그러면서도 “올해 통화량이 8%대 늘었는데 과거 금리인하기 평균하고 거의 비슷하다”며 “완화적인 통화 정책을 하면 물가가 뛰어서 환율에 영향을 미치는 경우로 많이 얘기하는데 상대적으로 물가는 안정적인 상황이기 때문에 환율 상승을 초래한다고 보긴 어렵다”고 강조했다.

지난 11월 소비자물가 상승률은 농·축·수산물의 오름세를 중심으로 전년 동월 대비 2.4% 증가했다. 다만 일시적 요인을 제외한 물가 흐름을 보여주는 근원물가 상승률은 10월 2.2%에서 11월 2%로 증가폭이 0.2%포인트 축소됐다.

한편, 이날 김 위원은 중앙은행 소통의 중요성에 대해서도 강조했다. 그는 “크리스틴 라가르드 유럽은행 총재가 말했듯 많은 중앙은행들이 공통적으로 느끼는 게 ‘명확하면서도 유연하게, 솔직하고 겸손하게’(소통하는 것)”라며 “모든 경제 주체에 대해서 동일한 정보를 제공하도록 노력하고 있는데 그것이 우리한테는 굉장히 도전적 과제”라고 말했다.

이어 “중앙은행이 변화에 빨리 적응하고 학습하면서 계속 발전하는 조직이 돼서 소통 활동도 그걸 기반으로 이뤄지는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.