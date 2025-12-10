[헤럴드경제=민성기 기자] 모델 야노 시호가 이종격투기선수 추성훈과의 결혼 생활에 대해 털어놨다.

10일 SBS 측은 공식 유튜브 채널을 통해 “야노시호×이혜정×박제니, 런웨이 씹어먹은 그녀들의 화끈한 입웨이”라면서 ‘돌싱포맨’ 예고편을 공개했다.

“남편이 파이터라서 맞을 때마다 마음고생을 하지 않았냐”는 질문에 야노시호는 “지는 게 더 마음 아프다. 맞는 건 당연한 거라서”라고 답해 웃음을 자아냈다.

아내 야노시호의 허락 없이 유튜브 집 공개를 감행한 추성훈의 만행(?)도 언급됐다. 이와 관련 야노시호는 “존중받지 못한다는 느낌이 들었다”고 당시를 회상해 스튜디오를 초토화시켰다.

이상민이 “이혼 고민을 한 적이 있냐”고 묻자 야노시호는 “매번 매번”이라고 답했다.

이어 야노시호는 “다들 이혼해봐서 알잖아요”라며 “재혼 안 한 두 분 이상형을 알려달라”고 입담을 선보였다.

이에 탁재훈이 “아무로 나미에를 아느냐”고 묻자, “모른다”고 해 웃음을 줬다.