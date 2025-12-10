[헤럴드경제=장연주 기자] 인요한 국민의힘 의원(비례대표)이 10일 국회의원직 사퇴 의사를 밝힌 가운데, 비례의원직을 승계할 이소희(39) 전 세종시의원에게 관심이 쏠린다. 이 의원은 장애를 극복한 ‘휠체어 타는 변호사’로, 쇼츠를 통해 잘 알려진 인물이다.

이 의원은 경북 의성에서 태어나 중학교에 다니던 15살 때 척추측만증을 치료하러 병원에 갔다가 의료 사고로 하반신이 마비됐다. 이후 검정고시로 중등 과정을 마치고 이화여대 법학과, 경북대 법학전문대학원 석사 과정을 거쳐 법조인이 됐다.

2017년부터 2021년까지 예금보험공사 선임조사역으로 근무했고, 이후 세종시 법률사무소에서 근무했다.

변호사 출신인 그는 2024년 국회의원 선거를 앞두고 한동훈 비상대책위원장 체제 아래 여성·청년·장애인을 대변하는 인사로 국민의미래(국민의힘 비례대표 위성정당)에 영입됐다. 당시에는 당선 안정권으로 예상된 19번을 받았지만, 18번 후보까지 ‘금배지’를 달면서 국회에 입성하지 못했다.

또 20대 대선 당시 청년보좌역/여성특별보좌역으로 윤석열 후배 캠프에서 활동했다. 2022년 지방선거에서 세종시 비례대표 의원으로 당선됐고, 같은 해 국민의힘 비상대책위원회 비상대책위원을 맡았다.

2023년에는 국민의힘 3차 전당대회 선거관리위원직, 인요한 혁신위원회의 혁신위원으로 발탁된 바 있다.

특히 그는 최근 유튜브와 인스타그램을 통해 ‘휠체어 타는 변호사’로 잘 알려져 있다. 그가 유튜브에 올린 쇼츠(짧은 영상) 중에는 무려 137만회를 넘기는 영상도 있다.

해당 영상은 사용가능한 화장실을 찾다 멘붕 오기 57만4358회, 계단 있는 식당 앞에서 좌절하기 12만5178회, 혼자 차에 휠체어 싣고 운전하기 등 일상에서 겪는 어려움을 밝은 모습으로 담아내 호응을 얻고 있다.

영상을 본 누리꾼들은 “장애를 극복한 변호사, 대단하다”, “진심으로 응원한다”, “동기부여가 된다” 등 응원의 메시지를 보앴다.

한편, 국민의힘 비례대표인 인요한 의원은 10일 의원직 사퇴를 전격 선언했다.

지난해 4·10 총선에서 비례대표로 당선돼 의정활동을 한지 1년 6개월여 만이다.

인 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “저는 지난 1년 반 동안의 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업으로 돌아가길 희망한다”며 “희생 없이는 변화가 없는 만큼, 저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민 통합과 국가 발전에 기여하고자 한다”고 덧붙였다.