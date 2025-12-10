기후부, 서울대·고려대 등 제3기 화학물질 안전관리 특성화대학원 5곳 지정

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 ‘제3기 화학물질 안전관리 특성화대학원’을 공모한 결과 총 5곳의 대학원을 최종 선정했다고 10일 밝혔다.

이번 선정은 각 대학원이 보유한 전문성과 교육 기반에 따라 두 가지 핵심 분야로 나눠 지정됐다.

먼저, 독성시험 자료 생산과 비동물(대체) 시험 등을 다루는 ‘유·위해성 시험·평가’ 분야에는 서울대, 고려대, 대구가톨릭대 등 3곳이, 화학사고 예방관리계획 수립과 사업장 위험도 분석 등을 전문적으로 다루는 ‘취급시설 안전관리’ 분야에는 서울과학기술대와 아주대 등 2곳이 각각 선정됐다.

특히 이번 제3기 특성화대학원 지원사업은 실무역량 강화, 취업지원, 대학원별 특장점을 극대화한 목적형 인력양성 체계로 전환하는 한편, 산학연계 신규사업(프로젝트 30건)과 국제학술지등재(SCI)급 논문(8편) 생산을 성과목표로 정해 교육의 질과 산업 현장의 적용성을 높일 계획이다.

이와 관련해 기후부는 선정된 대학원들과 11일 서울 용산구 서울파트너스하우스에서 업무협약을 체결하고 본격적인 운영 기반 마련에 나선다.

이 자리에서는 대학별 특화 분야 구축, 현장 중심 교육과정 개발, 그리고 산업계 및 연구기관과의 연계 강화 등 구체적인 실행 방안이 담긴 협약이 이뤄질 예정이다.

기후부는 “이번에 선정된 대학들은 향후 화학물질 유·위해성 시험·평가 및 취급시설 안전관리 분야 인재 양성의 핵심 거점이 될 것”이라며 “협약 체결 이후 시험·평가 역량 고도화, 현장 실습 확대, 기술 기반 연구 강화 등 실질적인 전문인력 배출을 위해 최대한 지원하겠다”고 밝혔다.