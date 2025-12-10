국가데이터처, 11월 고용동향 발표 취업자 두달째 20만명대 증가에도 청년취업 17.7만명↓ 고용률 44.3% 소비쿠폰 효과 줄어 음식점업 감소세 ‘쉬었음’ 254만명 전년비 12만명↑

11월 취업자가 22만5000명 늘며 증가세를 이어갔지만 고용의 질은 여전히 개선되지 못한 것으로 나타났다. 청년층 취업 부진이 지속되고 제조업·건설업 침체가 이어졌다. 그동안 정부의 소비쿠폰 지급에 힘입어 회복세를 보이던 숙박·음식점업은 다시 감소로 돌아섰다.

국가데이터처가 10일 발표한 ‘2025년 11월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2904만6000명으로 전년 동월보다 22만5000명 증가했다. 취업자 증가 폭은 두 달 연속 20만명대 초반에 머물렀다. 올해 6~8월 10만명대까지 떨어졌던 증가 폭은 9월 31만2000명으로 확대됐지만 10월(19만3000명)에 이어 11월에도 둔화 흐름이 이어졌다.

연령대별로는 청년층 고용 부진이 두드러졌다. 15~29세 청년층 취업자는 17만7000명 감소했고, 청년 고용률은 44.3%로 전년보다 1.2%포인트 하락하며 19개월 연속 내림세를 이어갔다. 40대 취업자도 9000명 줄었다. 반면 고령층 중심의 고용 증가 흐름은 이어졌다. 60세 이상 취업자는 33만3000명 늘었고, 30대는 7만6000명, 50대는 2000명 각각 증가했다.

산업별로는 양질의 일자리로 평가되는 제조업과 건설업의 침체가 이어지고 있다. 건설업 취업자는 13만1000명 감소하며 19개월째 마이너스를 기록했고, 제조업도 4만1000명 줄어 17개월 연속 감소했다. 다만 제조업 감소폭은 다소 축소되는 흐름을 보였다.

내수 업종인 숙박·음식점업은 다시 감소세로 전환됐다. 11월 해당 업종 취업자는 2만2000명 감소해 4개월 만에 마이너스로 돌아섰다. 지난 7월 7만1000명 감소한 뒤 8월 보합, 9월과 10월 각각 2만6000명, 2만2000명 증가하며 반등했으나 11월엔 상승 흐름을 이어가지 못했다.

공미숙 사회통계국장은 “숙박업은 계속 부진하고 음식점업도 다시 감소세로 전환됐다”며 “민생회복 소비쿠폰 지급으로 일시적인 회복 효과가 있었으나 그 효과가 점차 줄어드는 것으로 보인다”고 설명했다.

농림어업은 구조적 인구 감소 영향으로 13만2000명 줄었다. 반면 보건·사회복지서비스업 취업자는 28만1000명 증가하며 전체 고용을 견인했고다. 사업시설관리·사업지원·임대서비스업(6만3000명), 예술·스포츠·여가 서비스업(6만1000명)도 증가폭이 컸다.

고용 형태별로는 고용원이 있는 자영업자가 7만5000명 늘어난 반면, ‘나홀로 사장님’으로 불리는 고용원 없는 자영업자는 11만2000명 줄었다.

15세 이상 고용률은 63.4%로 전년 대비 0.2%포인트 상승했다. 11월 기준으로는 관련 통계 작성 이래 가장 높은 수준이다. 실업자는 66만1000명으로 전년보다 5000명 증가했다. 특히 30대 실업자가 3만8000명 늘었으나, 같은 연령대 취업자도 증가해 경제활동인구 자체는 확대된 것으로 나타났다.

비경제활동인구 중 ‘쉬었음’ 인구는 254만3000명으로 전년보다 12만4000명 늘며 11월 기준 역대 최대치를 기록했다. 30대 쉬었음 인구도 31만4000명으로 역대 11월 가운데 가장 많았다. 김용훈 기자