강렬한 이미지는 울림이 있는, 억제할 수 없는 감정을 불러일으킨다. 이것이 포토저널리즘의 힘이다. 필자는 43년 동안 “한 번 보면 잊을 수 없는 순간”을 기록하는 일을 삶의 목표로 삼아왔다. 미식축구에서, 야구취재에서 빠른 공, 예측 불가능한 선수들의 움직임을 포착해내는 기자들의 능력은 훈련된 눈이 만들어낸 결실이다. 훈련된 눈은, 훈련되지 않은 눈이 결코 볼 수 없는 것을 본다.

포토저널리즘은 단순히 눈앞의 장면을 찍는 일이 아니다. 곧 일어날 일을 예측하고, 그 찰나의 ‘앞선 순간’을 놓치지 않고 포착하는 것이 진짜 보도사진의 순간이다. 그래서 필자는 후배 기자들에게 늘 말한다. “기자는 시각적 문해력을 갖고 세상을 관찰하고 기록해야 한다.”

포토저널리즘은 공동체 안전 지키는 ‘사회적 학습’의 도구다

우리 사회에서는 하루가 멀다 하고 예기치 못한 사고와 위험이 반복된다. 사전 지식이 부족하거나 상황을 예상하지 못해 발생하는 피해는 대부분 “알지 못했기 때문에” 생긴다. 그러나 보도사진은 타인이 겪은 극한의 순간을 우리 눈앞에 생생히 제시함으로써, 직접 경험하지 않아도 배우게 하는 가장 빠르고 힘있는 사회적 학습 장치다. 울주 반구대 암각화가 선사 시대의 삶을 보여주듯, 오늘의 사회 역시 보도사진으로 기억되고 기록될 때 공동체는 ‘공유된 경험의 역사’를 갖게 된다.

복잡한 현대 사회에서 각자가 맡은 책임과 의무를 성실히 수행할 때 비로소 안전하고 정의로운 사회가 성립된다. 사진기자가 해야 할 일은 단 하나다. 지금 벌어지는 일, 그리고 곧 벌어질 일을 객관적으로 기록하는 것. 이러한 기록이 축적될 때 공동체는 더 현명한 선택을 할 수 있는 생각의 밑천이 존재한다. 역사의 초안인 보도사진은 또한 사료적인 자료로 AI 시대에서는 LLMs (Large Language Models) 이라는 거대한 언어모델의 데이타로 쓰여진다.

폭설 하루, 사진영상 한 장면이 보여준 진실

서울에서의 12월 첫 폭설후 필자는 광화문 골목길에서 미끄러져 크게 다칠 뻔했다. 포토저널리스트로서 직업적으로 생각을 해보니, 이 위험을 ‘알려야 한다’고 순간적으로 결정했다. 그래서 카메라를 들었다. 잠시 후 바로 앞에서 한 시민이 넘어진 순간을 포착했다. 그 장면은 소셜미디어에서 수백만회 조회되며 폭발적인 반응을 가져왔다.

한 댓글에서는 “운동화 신고 빨리 걷는 것이 얼마나 위험한지 처음 알았다”고 했다. 사진 한 장이 수많은 미래 사고를 막은 것이다. 이것이 포토저널리즘의 잠재력이자 목표다.

그러나 반대로 “왜 찍고 있었냐”고 묻는 이들도 있었다. 이는 필자의 보도사진을 통해 알게 된 새로운 상황의 학습 가치를 간과하고, 공공장소에서의 자유로운 기록과 취재의 책임, 그리고 헌법이 보장하는 표현의 자유와 언론의 중요성에 대한 이해가 아직 부족하다는 점을 시사한다. 한국 사회가 시각적 문해력 교육을 더욱 강화해야 할 필요성을 보여주는 대목이다.

서울 폭설이 남긴 과제 - 사전 예방, 책임, 그리고 기본 대처

짧은 시간에 많은 눈이 와서 대처가 어려웠다는 설명도 일리가 있다. 하지만 더 깊은 성찰을 해 보면, 더욱 효율적인 대처가 가능했으리라 생각된다.

이제 세계적인 도시로 각광받는 서울에서 폭설 한 번에 도로교통이 사실상 마비된 것은 심각한 일이며, 근본적 점검이 필요한 대목이다.

사전 예방과 개인·지자체의 책임이 제대로 작동했다면 피해는 훨씬 줄었을 것이다.

핵심은 사전 예방과 개개인의 책임이다. 지자체는 눈이 오기 전, 영하로 기온이 내려가기 전에 차량 전용 도로뿐만 아니라 골목길과 그늘진 보행자 통로까지 염화칼슘을 선제적으로 살포하여 빙판 형성을 막았어야 했다. 아울러 건물이나 상점 주인들은 ‘내 집 앞’을 책임지고 미리 염화칼슘을 뿌리고, 눈이 내리는 동안에도 실시간으로 제설 작업을 병행했어야 했다. 마지막으로, 영하의 기온에서는 모든 습한 표면이 위험할 수 있기 때문에, 시민들은 불필요한 외출을 자제하고, 외출 시에는 반드시 미끄럼 방지 신발을 착용하는 등 보다 안전의식을 갖고 움직여야 했었다.

캐나다에서 배운 ‘눈과 함께 사는 법’

필자가 2012년부터 캐나다 토론토에서 파견근무하면서 비교적 미국보다 눈이 많이 내리는 환경에서 사는 캐나다인들의 문화적인 독특함을 경험할 수 있었다. 필자에게 인상적인 부분은, 큰 눈이 와도 일상이 대부분 정상적으로 돌아가는 환경이었다. 1997년부터 미국 워싱턴DC에 살면서 필자가 수차례 경험했던, 도시가 순식간에 마비되고 순환 도로가 주차장으로 변하는 등, 폭설에 어설프게 대처했던 것과는 대조적이었다.

평소 자연재해로 부터 자유롭고, 일반적으로 온화한 기후로 눈이 많이오지 않는 미국의 수도권 지역 트라이스테이트(Tri-state) 지역(버지니아, 메릴랜드, 워싱턴 DC)에서 서울의 강남처럼 버지니아와 메릴랜드는 인기 있는 주거 환경과 우수한 학군을 자랑한다.

미국의 수도권에서는 극한 기후상황과 예방에 상당한 노력과 예산을 투입하고 있다. 폭설이 예보되면, 학생들의 안전을 최우선으로 고려하여 전날 밤에 임시 휴교를 통보하는 것이 일반적이다. 이는 학생들이 통학하는 수많은 스쿨버스 사고를 미연에 방지하기 위함이다. 학생들이 학교에 가지 못하는 날은 맞벌이 부부들도 출퇴근 계획에 차질을 빚게 된다. 재택근무가 가능한 직업은 집에서 아이들을 돌보며 일하기도 하지만, 많은 부모들은 급하게 연차를 사용하여 자녀를 보살펴야 하는 상황도 직면한다.

눈이 많이 내리는 캐나다에서는, 큰 폭설이 아닌 한 일상이 계속되도록 하는 지혜와 경험이 축적되어 있다. 토론토의 경우, 눈이 와도 도시 기능이 거의 멈추지 않는다. 시민들은 눈이 내리기 전부터 집 주변 길에 염화칼슘(소금)을 미리 살포하고, 눈이 내리면 실시간으로 제설작업을 한다. 특히 밤에도 부지런한 사람들은 여러 차례 밖으로 나와 쌓인 눈을 치우고 길을 만들어 보행자 통행을 확보해주는데 적극적이다. 개인적으로 제설이 어려운 주민들은 전문 제설 업체를 고용하는 방식으로 효율적인 제설 시스템이 유지된다.

법령 또한 명확하다. 건물 앞 보도와 출입구의 눈·얼음은 12~24시간 내 반드시 제거해야 한다. 미끄러우면 추가 염화칼슘(소금)·모래(고양이 모래) 를 뿌려야 한다. 지키지 않으면 시정부에서 치우고 비용을 청구한다.

철저한 준비, 공동체적 책임, 명확한 규정이 시민의 안전을 지키는 것이다.

포토저널리즘은 21세기의 가장 강력한 언어다

종이 신문에서 스마트폰 화면으로 시대가 바뀌었지만, 세계를 가장 빠르고 깊게 이해하게 만드는 언어는 지금도 여전히 보도사진이다. 국적과 언어를 초월해 전달되는 ‘임팩트 있는 이미지’는 앞으로의 언론이 지속 가능하기 위한 핵심 소통 언어이다. 필자의 의도를 이해하고 공감하는 댓글을 볼 때마다, 더 정확하고 더 용기 있는 기록을 해야 한다는 다짐이 생긴다.

포토저널리즘은 단순한 직업이 아니라, 공동체를 지키는 가장 즉각적이고 효과적인 스토리텔링 소통방식이다. 스토리가 있는 사진, 포토저널리즘이 바로 미래 언론의 핵심 언어다.