[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 ‘응급실 뺑뺑이’ 등의 사례를 근절하기 위한 응급 의료 대응을 마련했다.

신속한 환자 이송을 목표로 전국 최초로 개발된 ‘아이맵’과 ‘아이넷’시스템을 공개했다.

10일 인천시에 따르면 ‘아이맵’은 응급환자의 부적정 이송 및 수용 사례를 분석하고 이를 지리적 정보와 이송 흐름을 시각화해 축적된 데이터를 기반으로 환자 수용이 가능한 병원을 예측해 정보를 제공한다.

이송 흐름도와 시공간 패턴 분석을 통한 ‘아이맵’은 부적정 사례 분석 및 환류 과정에서 핵심적인 역할을 수행하는 것이다.

특히 119구급대와 응급의료기관이 사례를 공유하고 해결 방안을 모색하는 과정에서 중요한 판단 근거가 될 전망이다.

또 응급환자가 여러 병원을 전전하며 골든타임을 놓치는 ‘응급실 뺑뺑이’ 사례를 근절하기 위한 대책으로 최종 응급핫라인 ‘아이넷’도 선보였다.

‘아이넷’은 인천시 내 21개 응급의료기관 센터장들로 구성돼 기존 이송 및 전원 시도가 원활하지 않을 때 환자의 신속한 연계를 책임지게 된다.

시는 인천시 응급의료체계의 신뢰성과 효율성을 높이고 기관 간 협력을 위해 시 산하 군·구 보건소, 소방본부, 의료기관 관계자들과 협력을 강화할 방침이다.