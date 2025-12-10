공항철도 환승 통로에 랩핑 광고 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어서울은 공항 밖 일상 공간에서도 여행을 경험할 수 있도록 오프라인 마케팅을 강화하며 홍보 채널 다양화에 나선다고 10일 밝혔다.

에어서울은 지난 6일 서울역 공항철도 환승 통로에 대형 랩핑 광고 및 달대 거치물을 설치했다. 이는 지난 2월 공항철도와 체결한 업무 협약(MOU)에 따른 공동 마케팅 활동의 일환이다.

에어서울 관계자는 “서울역은 내외국인의 이용이 활발한 대표적인 환승역으로, 도심공항 터미널을 이용하는 국내외 여행객이 많아 홍보 효과가 클 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

에어서울은 항공기를 모티브로 한 디자인을 통해 창밖으로 괌·요나고·다카마쓰 등 에어서울 주요 노선의 현지 풍경을 엿볼 수 있도록 연출했다. 특히 ‘매일 떠난다’라는 메시지를 강조해 언제나 여행이 가까이 있다는 인상을 전달했다. 또한 민트색을 대대적으로 활용해 환승 통로 전체에 밝은 분위기를 조성했다.

한편, 에어서울은 괌정부관광청과 함께 항공권 현장 판매, 공항에서의 괌 노선 재운항 기념 이벤트 등을 진행하며 오프라인 마케팅 활동을 확대하고 있다. 이와 함께 항공 보안 강화 캠페인, 의료·웰니스 관광 프로모션 등 고객 체험형 마케팅도 지속 전개할 계획이다.

에어서울 관계자는 “국내외 고객의 여행 편의성 증대를 위해 다각적인 업무 협약 및 제휴를 적극적으로 추진하고 있다”며 “하늘에서뿐만 아니라 지상에서도 여행의 설렘을 전하는 마케팅 활동을 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.