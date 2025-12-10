모델 라인업에 디즈니플러스 앱 통합 전 세계 43개국에서 동시 출시

[헤럴드경제=권제인 기자] 아우디는 차량 내에서 디즈니플러스의 콘텐츠를 시청할 수 있게 된다고 10일 밝혔다.

아우디는 디즈니와 협업해 차량 내부에서 새로운 엔터테인먼트 경험을 제공한다. 이번 협업을 통해 아우디 고객들은 스트리밍 기술을 활용해 차 안에서도 디즈니플러스의 다양한 콘텐츠를 직접 즐길 수 있게 된다.

아우디는 모델 라인업에 디즈니플러스 앱을 통합해 차량 내 디지털 엔터테인먼트 서비스를 한층 확대한다. 아우디 고객은 아우디 애플리케이션 스토어에서 디즈니플러스 앱을 설치해 기존 계정으로 로그인할 수 있으며, 스타워즈, 픽사, 마블, 디즈니 클래식 애니메이션을 포함한 다양한 영화와 시리즈를 차량에서 직접 시청할 수 있다.

콘텐츠는 정차 시에는 중앙 MMI 디스플레이, 주행 중에는 옵션 사양인 조수석 디스플레이를 통해 안전하게 감상할 수 있다.

아우디의 인포테인먼트 시스템은 인공지능(AI) 기반 아우디 어시스턴트와 유튜브, 스포티파이, 네이버 지도 등 다양한 앱을 내려받아 사용할 수 있는 아우디의 핵심 디지털 플랫폼이다. 스마트폰 연동 없이도 풍부한 기능을 제공하는 플랫폼에 디즈니플러스까지 더해지며, 아우디의 디지털 엔터테인먼트 포트폴리오는 한층 강화됐다.

디즈니플러스 앱은 유럽 주요 국가를 비롯해 아시아 일부 지역, 호주, 뉴질랜드, 미국 등 전 세계 43개국에서 동시에 출시되며 ▷아우디 A5 ▷아우디 Q5 ▷아우디 A6 ▷아우디 A6 e-트론 ▷아우디 Q6 e-트론 등 신규 아우디 모델의 애플리케이션 스토어에서 다운로드할 수 있다.

폭스바겐 그룹 소프트웨어 기업 카리아드와 공동 개발한 아우디 애플리케이션 스토어는 스마트폰을 연동할 필요 없이 MMI에 직접 통합되어 있으며, 마이아우디 계정과 데이터 연결만으로 사용 가능하다.