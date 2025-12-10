[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 미국 관세 강화 등 통상 환경 변화에 대응하고 중소기업 수출 경쟁력 강화를 위해 내년도 수출 지원 예산으로 총 6867억 원을 투입키로 했다고 밝혔다.

중기부는 10일 ‘2026년도 중소기업·창업·소상공인 수출지원사업 통합 공고’를 내면서 수출바우처 확대, 관세 대응 패키지 강화, K-소비재 전략 육성, 소상공인 글로벌 진출 지원 등을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 중소기업의 통상 리스크 대응 역량 강화와 수출 시장 다변화, 글로벌 소상공인 육성을 핵심 목표로 설정해 전방위적인 지원이 이뤄질 예정이다.

중기부는 수출바우처 예산을 올해보다 226억 원 늘린 1502억 원 규모로 편성했다. 기존에 별도로 운영되던 관세대응 바우처는 일반 수출바우처와 통합해, 관세 피해 컨설팅과 대체 공급망 확보 등 관세 대응 패키지 서비스를 상시 활용할 수 있도록 개편했다.

관세 대응 패키지를 활용하는 기업에는 최대 5000만 원의 추가 한도를 부여해 기업당 최대 1억5000만 원까지 지원한다.

수출 물류비 부담 완화를 위해 국제운송비 지원 한도를 기존 3000만 원에서 6000만 원으로 상향한 조치도 연장된다. 창고 보관, 배송, 포장 등을 포함한 종합 물류대행 서비스와 바이어 요청에 따른 무상 샘플 국제운송비 역시 신규 지원 대상에 포함됐다.

수출시장 다변화를 위해 수출컨소시엄 예산은 198억 원으로 확대되어 중소기업 간 협업을 통한 해외 전시회·상담회 참가가 늘어난다.

또한 전자상거래 수출시장 진출 사업은 356억 원 규모로 50억 원 증액돼, 글로벌 쇼핑몰 입점, 해외향 자사몰 구축·운영, 풀필먼트, 국제특급우편(EMS) 지원까지 확대된다.

현재 14개국 22곳에서 운영 중인 글로벌비즈니스센터(GBC)는 중국 칭다오 지역에 신규 센터가 추가돼 내년 상반기부터 본격 가동에 들어간다. 해외 현지 협·단체와 연계한 ‘글로벌 베이스캠프’ 프로그램도 내년부터 새롭게 운영된다.

중기부는 뷰티·패션·라이프·푸드 등 4대 K-소비재를 수출 전략 품목으로 집중 육성한다. 2030년까지 수출 유망 중소기업 500개사를 발굴하고, 올리브영, 무신사, 신세계디에프, 롯데마트 등 민간 앵커기업과 협력해 스마트공장 구축, 투자 IR, 지식재산권 연계 등 성장 생태계를 지원한다.

지방정부 중심의 K-뷰티 지역 수출거점도 시범적으로 1~2곳 선정해 제품 전시, 체험, 바이어 상담 등 수출 연계를 강화하고, 2030년까지 8개 지역으로 확대할 방침이다.

창업기업 글로벌 진출을 위한 ‘AroundX(글로벌 기업 협업)’ 프로그램에는 기존 13개 글로벌 기업에 더해 오픈AI, HP, 벤츠, 아스텔라스 등 4개사가 새롭게 참여한다.

또한 해외 법인 설립과 투자 유치를 지원하는 글로벌 엑셀러레이팅 사업 지원 기업 수는 140곳에서 180곳으로 확대된다.

중기부는 내년도에 총 95억2,000만 원 규모의 ‘글로벌 소상공인(K-소상공인) 육성사업’을 신규 도입한다. 수출 유망 소상공인을 대상으로 수출 특화 교육과 해외 판로 연계, 비즈니스 모델 전환을 패키지로 지원한다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 “미 관세 강화 등 대외 통상환경 불확실성이 커지면서 수출 중소기업의 부담이 커지고 있다”며 “2026년 수출지원사업 통합 공고 시기를 앞당겨 기업들이 보다 신속하게 자금을 지원받을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

공고의 세부 내용은 중기부 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 사업별 세부 지원 요건과 신청 일정은 향후 개별 사업 공고를 통해 순차적으로 안내될 예정이다.