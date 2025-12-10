[헤럴드경제=김영철 기자] 주일 미 해병대를 총괄하는 제3해병원정군 사령관 로저 터너 중장이 지난 6일 중국군 함재기의 일본 자위대에 대한 레이더 조사(照射·겨냥해서 비춤)과 관련해 “최근 본 것 중에 특히 도발적”이라고 9일 말했다고 교도통신이 보도했다.

터너 사령관은 이날 오키나와현 우루시마시 캠프 코트니에서 연 기자회견에서 중국의 도발적 행동이 “최근 수년간 비약적으로 증가하고 있다”며 이 같이 말했다.

그는 미국과 일본이 2006년 합의한 오키나와현 주둔 미 해병대 부대의 괌 이전과 관련해선 “일본 주변으로 부대를 이동하는 데 시간이 걸리게 된다”며 즉응성에 발생할 지장을 우려했다. 그러나 “계획에 변경은 없다”고 강조했다.

미 해병대 이전은 오키나와현의 미군 기지 관련 부담을 경감하기 위해 미일 정부가 2006년 합의하고 2012년 계획을 확정했다.

미일 정부는 추가 협의 등을 거쳐 오키나와 주둔 미 해병대 1만9000명 가운데 4000명을 괌으로, 5000명을 하와이나 미국 본토로 이전하기로 원칙적으로 합의했다.

이와 관련해 지난해 12월 나카타니 겐 당시 방위상은 “미 해병대 약 100명을 오키나와에서 괌으로 이전하는 작업이 개시됐다”고 밝힌 바 있다. 괌으로 재배치되는 부대는 제3해병기동전개부대 후방 지원 요원이다.