[헤럴드경제 = 서병기선임기자]한국음악콘텐츠협회는 9일 한국환경공단 수도권서부환경본부와 ‘음반산업계 순환경제 전환 촉진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 국내 음반업계의 플라스틱 사용량 및 음반 판매 현황 정보를 체계적으로 공유함으로써, 업계의 행정 부담을 경감하고 환경규제 준수 체계를 강화하기 위해 추진됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 기획사별 연간 플라스틱 음반 판매량 정보를 공유할 수 있는 기반을 마련하고, 이를 바탕으로 음반산업 분야의 자원순환 정책 추진을 지원하는 한편, 순환경제 전환을 위한 협력 네트워크를 구축해 환경과 문화산업 간 ESG 시너지 확대를 도모할 계획이다.

이를 통해 정보 비대칭을 해소하고 환경정책 이행률을 높이는 동시에, 불필요한 행정비용 절감 효과도 기대되고 있다.

이번 협약의 주요 내용은 ▲음반산업계 플라스틱 사용 현황 데이터 공유체계 구축 ▲순환경제 전환을 위한 협력 네트워크 구축 ▲환경·문화산업 간 ESG 시너지 확대 등이다.

협회는 기획사별 연간 플라스틱 음반 판매량 정보를 제공하고, 한국환경공단 수도권서부환경본부는 해당 데이터를 기반으로 음반산업 내 자원순환 정책 지원 업무를 강화한다. 또한 지속 가능한 음반 제작·유통 환경 조성을 위한 공동 협력과 친환경 정책 홍보, 업계 인식 제고 활동도 함께 추진할 예정이다.

한국음악콘텐츠협회는 “이번 협약은 음반 산업이 환경 보호에 적극적으로 참여할 수 있는 제도적 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며, “협회는 음악 콘텐츠 산업을 대표하는 기관으로서 음반 판매량 데이터를 공유해 환경 정책의 신뢰성과 실효성을 높이는 데 기여할 것이며, 앞으로도 음악 산업이 문화적 가치와 환경적 책임을 조화롭게 실천하는 지속가능한 산업으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한국환경공단 수도권서부환경본부는 “음악산업은 글로벌 시장과 직접 연결된 대규모 콘텐츠 산업으로, 친환경 전환은 선택이 아닌 필수 과제가 되고 있다”며, “이번 협약을 계기로 정확한 데이터 기반의 순환경제 정책을 추진하고, 업계와 함께 지속가능한 환경 가치 실현을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.