[헤럴드경제=김성훈 기자] 베트남 호찌민에 있는 아파트에서 한국인 남성이 숨진 채 발견됐다.

9일(현지시간) 베트남 주호찌민 한국총영사관과 바오 탄 니엔 등 현지 매체에 따르면, 지난 7일 오후 호찌민 마이치토에 있는 한 아파트 욕실에서 30대 한국인 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐다.

아파트 관리사무소 측은 ‘악취가 난다’는 주민 신고를 받고 해당 호를 방문했으나, 인기척이 없는 것을 수상히 여겨 문을 열고 들어갔다가 남성의 시신을 발견했다. 시신은 심하게 부패한 상태였다.

숨진 남성은 흰색 반바지와 무늬가 있는 흰색 반소매 티셔츠를 입고 있었으며, 다리와 바지에 혈흔이 있었던 것으로 전해졌다. 또 몸에는 다수의 문신이 있었다고도 알려졌다.

현지 경찰은 A 씨 정확한 사망 시점을 조사 중이다.

주호찌민 한국총영사관은 현지 경찰에 신속하고 철저한 수사를 요청했으며 유족에게도 사망 사실을 통보하고 장례 절차를 설명하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다고 밝혔다.

앞서 지난달 23일에는 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 20대 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견됐다.

현지 경찰은 시신이 담긴 가방을 버린 뒤 택시를 타고 도주한 20대 한국인 남성 2명을 체포했다. 두 사람은 대구경북 지역 조직폭력배로 알려졌으며, 사망한 이는 캄보디아 범죄단지(웬치) 등에서 활동하며 스캠(사기) 범죄를 벌여온 것으로 전해졌다.