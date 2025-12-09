[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이재명 대통령이 지난 8일 지방시대위원회의 업무 보고에서 “이럴 때(대구시장이 공석인 현재)가 찬스”라며 대구경북 행정 통합 필요성을 강조한 발언과 관련, 9일 이철우 경북지사는 페이스북에서 “국가 차원의 결단과 제도적 뒷받침이 선행돼야 한다”고 강조했다.

이 지사는 “1963년 부산, 1981년 대구, 1986년 광주 등 지방행정을 도와 직할시로 분리했던 결정은 행정편의주의에 따른 것으로 지금 돌아보면 잘못된 판단이었다”며 “이는 노른자와 흰자를 분리하듯 쪼개서 지역 경쟁력을 약화시키고 수도권 집중을 가속화했다”고 했다.

이어 “광역행정 통합이 성공하려면 국가가 책임지고 낙후지역 발전을 지원하겠다는 확실한 약속, 그리고 통합을 모두의 성공으로 이끌겠다는 분명한 청사진이 먼저 제시돼야 한다”며 “성공의 열쇠는 낙후 지역 문제를 해결한 균형발전 방안을 국가가 선제적으로 제시하는 것”이라고 밝혔다.

하지만 “현실은 어떻냐 정부와 여당은 내년 예산안에서 대구경북통합신공항 예산을 단 한 푼도 반영하지 않았다”며 “경북 북부권이 오래도록 요구해 온 동서5축 구속도로, 고속철도, 남북9축 고속도로 등 핵심 SOC 사업에도 아직 아무런 응답이 없다”고 비판했다.

그러면서 “말로 찬스를 이야기할 수는 있지만 실제 찬스는 실천으로 만들어지는 것”이라며 “이제 대통령과 정치권이 결단하고 실천할 찬스”라고 덧붙였다.

구체적으로는 “TK, PK, 호남, 충청 단위로 통합시 대기업 그룹을 하나씩 옮길 수 있는 담대한 전략이 필요하다”며 “그러한 국가적 약속이 확고하다면 대구경북은 누구보다 먼저 통합을 추진할 준비가 되어 있는 만큼 시도민 모두가 공감하며 나아갈 수 있다”고 말했다.