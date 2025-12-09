소방, 9일 오후 3시49분 큰 불길 잡아 작업자 2명 화상입고 병원서 응급치료

[헤럴드경제=이용경 기자] 9일 오후 2시43분께 충남 태안군 원북면 한국서부발전 태안화력발전소에서 화재가 발생해 현장 작업자 2명이 중상을 입고 병원으로 이송됐다.

소방 당국은 이날 발전소에서 화재가 발생했다는 신고를 받고 오후 3시5분께 현장에 도착했다. 이후 소방력 77명, 소방 장비 32대를 동원해 화재 진압에 나서 40여분 만인 오후 3시49분께 큰 불길을 잡았다.

소방 당국은 태안화력 내부 석탄가스화 복합 발전설비 플랜트 건물 1층에서 열교환기 버너를 교체하는 과정에서 폭발이 일어난 것으로 추정하고 있다. 일단 추가 폭발 위험이나 연소 확대 우려는 없는 것으로 파악됐다고 소방 당국은 밝혔다.

이날 화재 사고로 현장에서 일하던 작업자 2명은 2도 화상을 입었다. 각각 서산의료원과 중앙병원으로 옮겨져 응급처치를 받고 있으며 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

소방 당국은 응급처치가 끝나면 이들을 화상치료 전문 병원인 대전화병원까지 헬기로 이송할 예정이라고 밝혔다.