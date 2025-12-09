‘미스터트롯3’ 선(善) 출신 채시라, 이연복 바통 이어 다양한 나눔 확산 활동 참여

[헤럴드경제=함영훈 기자] 사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 가수 손빈아를 사랑의열매 홍보대사로 위촉했다고 9일 밝혔다.

손빈아는 앞으로 홍보대사로서 나눔문화 확산과 사랑의열매 브랜드 이미지 제고를 위한 다양한 홍보 활동에 참여할 예정이다.

손빈아는 2018년 1집 앨범 ‘다듬이’로 데뷔한 이후 여러 트로트 경연 프로그램을 통해 대중적 인지도를 쌓았다. 특히 올해 ‘미스터트롯3’에서는 개성있는 음색과 뛰어난 무대 매너로 호평받으며 최종 ‘선(善)’에 오르는 활약을 펼쳤다. 이후 전국 투어 콘서트와 방송 활동을 이어가며 활발한 행보를 이어가고 있다.

또한 지난 7일 열린 첫 팬미팅 ‘별, 빛, 밤’에서는 ‘미스터트롯3’ 출연자 춘길, 최재명과 함께한 ‘촌뜨기들’ 붕어빵 이벤트 수익금에 개인 기부금을 더해 총 400만 원을 경기 사랑의열매에 기부했다. 이날 세 사람은 사랑의열매 개인 기부자 모임인 ‘나눔리더’에 나란히 가입하며 나눔의 의미를 더했다.

손빈아는 “크든 작든 나눔은 누군가에게 희망과 용기가 되고, 제게도 큰 행복을 주는 일”이라며“사랑의열매 홍보대사로서 더 많은 분들이 나눔에 동참할 수 있도록 따뜻한 마음을 전하는 데에 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

지난 8일 진행된 위촉식에는 ‘제1회 경기 아너스데이 자선골프대회’ 현장에서 진행됐으며, 손빈아를 비롯해 권인욱 경기 사랑의열매 회장과 ‘아너 소사이어티’ 회원들이 참석했다.

사랑의열매 홍보대사는 가수 손빈아를 포함해 배우 채시라, 박영규, 마술사 최현우, 요리사 이연복 등 다양한 분야의 인사 41명이 활동하고 있다. 이들은 재능기부, 캠페인 참여, 방송 출연 등을 통해 사랑의열매와 나눔 문화를 널리 알리고 있다.