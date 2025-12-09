[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]한국지역난방공사(사장 정용기) 대구지사가 9일 대구지방환경청(청장 조은희)과 ‘동남권역(대구·경북) 대기오염물질 저감 자발적 협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식은 대구광역시 달서구에 소재한 ‘대구지방환경청’에서 진행됐다.한난을 포함한 총 19개 사업장이 협약에 참석했다.

‘대기오염물질 저감 자발적 협약’이란 대구지방환경청(이하 ‘대구청’)이 오염물질 배출 저감을 통한 대구·경북지역 대기환경개선을 목적으로 각 기관과 협약을 맺는 제도로, 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 먼지와 같은 오염물질 배출량을 허용 총량 대비 최대 5%까지 저감하는 것을 목표로 하고 있다.

한난 대구지사(지사장 고형락)는 대구청의 대기 오염 물질 배출 저감 노력에 자발적으로 동참하기 전부터 친환경연료 개체, 저NOx 버너 개체 등 지속적으로 오염물질 배출량 저감에 힘써왔다.

협약식에 참석한 고형락 한난 대구지사장은 “맑고 깨끗한 대기환경을 만들기 위해 동 협약을 성실히 이행하는 한편 적극적인 환경설비투자로 대기오염물질 감축 목표 이행에 최선을 다하겠다”라고 언급했다.