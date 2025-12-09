[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘컨츄리꼬꼬’ 멤버 가수 신정환과 탁재훈이 8년 만에 다시 만난다.

최근 신정환이 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 촬영에 게스트로 참여했다고 YTN는 9일 보도했다.

두 사람이 예능에 함께 출연하는 건 2017년 Mnet ‘프로젝트 S: 악마의 재능기부’ 이후 8년 만이다.

두 사람은 그룹 컨츄리꼬꼬로 활동했었다. 보도에 따르면 이들은 오랜만에 카메라 앞에서 만나 솔직하고 유쾌한 대화를 나눈 것으로 전해졌다.

앞서 신정환은 지난 2010년 원정 도박 논란으로 구설에 올랐다. 2017년 방송에 복귀했지만 활발한 활동을 이어가지 못했다. 이후 유튜브로 옮겨 여러 채널에 게스트로 출연해 화려한 입담으로 주목받고 있다.

신정환은 신규 웹예능을 준비 중인 것으로 알려졌다. 그는 한 인터뷰에서 “‘노빠꾸 탁재훈’을 따라잡을 것”이라는 포부를 드러냈다.

한편 신정환과 탁재훈의 재회는 오는 17일 ‘노빠꾸 탁재훈’에서 확인할 수 있다.