[헤럴드경제=한지숙 기자] 이른바 ‘살 빼는 주사’를 맞은 중국의 한 20대 여성이 피를 토하는 등 심각한 부작용을 호소한 글이 현지 소셜미디어(SNS)를 달궜다.

라이브커머스를 통해 유행한 이 주사는 실상 제조 원가가 대 당 800원에 불과한 불법 제품이었다.

9일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 장쑤성 쑤저우에 사는 28세 여성 첸씨는 한 달여 전 SNS에서 “주사 한 번으로 최소 3.5㎏을 감량할 수 있다”는 광고를 보고 900위안(약 18만원)에 3회분 ‘다이어트 주사’ 패키지를 구매했다.

복부에 스스로 주사를 놓는 방식이었다. 첸씨는 처음 사용하는 제품이라 안전을 고려해 권장량의 절반만 주사했다. 이내 구토와 메스꺼움, 식욕 부진이 나타났다. 첸씨는 이러한 증상이 약물의 정상적인 부작용으로 여기고 심각하게 받아들이지 않았다.

그는 “첫 3일 동안 하루에 거의 1㎏씩 빠져 단 나흘 만에 약 5㎏을 감량했다”고 했다.

그러나 4일째 되던 날 그녀의 상태는 급격히 악화됐다. 녹색과 노란색 액체를 토하기 시작했는데, 병원에선 이는 담즙 때문이라면서 이미 위벽이 손상됐다고 했다.

첸씨는 “심전도 검사를 받으러 누워 있는데 갑자기 피를 토했다. 소화기관이 손상돼서 피가 났던 거다”며 “그 순간 맥박이 멈춰 응급처치를 받았으며 의식을 잃었다가 깨어나서야 상황을 알게 됐다”고 전했다.

응급 치료 후 그녀는 위기를 넘겼지만, 의사들은 손상이 완전히 치유되지 않았다고 경고하며 임신을 시도하려면 최소 1년을 기다리라고 조언했다.

중국 국영방송 CCTV 보도에 따르면, 조사 결과 해당 ‘다이어트 주사’는 라이브커머스 등에서 다양한 이름으로 널리 판매되고 있지만 사실상 허가 받지 않은 불법 제품이었다.

제조업체들은 위조·도용된 생산 허가증을 사용했고, 무허가 소규모 작업장에서 세마글루타이드(제2형 당뇨병 및 장기 체중 관리용 처방약)를 불법으로 조달해 재포장했다. 주사 생산 비용은 대 당 4위안(약 800원)에 불과한 것으로 파악됐다.

이를 접한 현지 누리꾼들은 “너무 무섭다. 건강한 체중 감량에 집중하는 게 낫겠”, “외모 불안에 휘둘리지 말고 조심하라” 등의 반응을 보였다.