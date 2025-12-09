[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 성북구(구청장 이승로·사진)의 치매안심센터가 지난 4일 ‘2025년 치매안심센터 우수사례 경진대회’에서 등록·사례관리 사업 부문과 민관협력 특화사업 부문 최우수상을 수상했다.

이번 경진대회는 서울시 25개 자치구 치매안심센터를 대상으로 등록·사례관리, 조기검진, 기억친구 리더, 민관협력 특화사업, 인식개선 등 5개 분야의 우수 사례를 발굴해 공유하기 위해 열렸다.

성북구치매안심센터는 등록·사례관리 사업에서 ‘다시, 봄 초로기 치매 사회 통합형 지원 프로젝트’, 민관협력 특화사업에서 ‘기억을 지키는 성북, 민·관이 함께한 4色 치유 프로젝트’로 각각 최우수상을 받았다. 센터는 두 사업을 통해 성북구형 치매 돌봄 모델의 우수성과 선도성을 인정받았다.

이번 수상은 초로기 치매 환자와 경도인지장애(MCI) 진단자를 대상으로 한 맞춤형 접근이 실제 성과로 이어지고 있음을 보여준다. 단일 기관 중심의 치매 관리에서 벗어나 지역 내 다양한 자원을 연계한 ‘성북구형 지역 돌봄 협력 모델’의 효과도 확인됐다.