정부 공인 K-미식벨트 금산 겨울보양 여행

[헤럴드경제=함영훈 기자] 인삼의 고장 충남 금산이 광주광역시, 경북 안동과 함께, 농림식품부-한식진흥원의 K-미식벨트에 선정돼 건강미식의 향연을 펼치고 있다.

세계적인 명성의 금산인삼으로 진하게 끓여낸 토종닭가마솥삼계탕, 장아찌·정과·나물·튀김 등 다양한 인삼요리로 한상을 차려내는 인삼정식은 다른 고을에서는 맛볼 수 없는 겨울·여름 보양음식이다.

칼슘과 무기질이 풍부한 민물고기와 인삼으로 우려낸 인삼어죽 등은 생명을 지켜주는 힐링미식여행으로 겨울 보양을 준비해보자.

여행중에 인삼캐기, 농부형제의 식탁으로 불리는 가마솥 백숙, 전통인삼주, 인삼 쿠킹클래스 체험에 월영산 출렁다리 등 금산 관광명소를 곁들이면 좋겠다.

▶K-미식 인삼벨트(K-Food Travel) = 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최하는 K-미식벨트 사업은 국내 지역 고유의 식재료와 특색있는 음식문화를 새로운 방식으로 체험할 수 있도록 구성된 미식관광 프로그램이다.

최근 충남문화관광재단은 농림축산식품부, 금산군, 한식진흥원과 함께 금산인삼의 매력을 즐길 수 있는 ‘K-미식벨트 금산인삼 미식투어’ 상품을 출시했다. 금산의 역사와 문화와 더불어 약 1500년의 역사를 자랑하는 금산인삼의 매력을 듬뿍 느낄 수 있다.

대한민국 식품명인 제2호 김창수 명인 인삼주 시음회, 신안골모퉁이 농부형제와 함께하는 금산 인삼 삼계탕 등 다양한 먹거리와 인삼 캐기 체험, 인삼 꽃주 담그기, 인삼 디저트 쿠킹 클래스 등 특색있는 체험거리를 즐길 수 있다.

금산인삼 재배 설화가 전해져 내려오는 개삼터 공원과 금산인삼관, 금산시장거리, 월영산 출렁다리 등을 방문한다. 미식투어 예약은 노랑풍선 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 상품을 예약한 고객에게는 선착순으로 심마니 망태기, 레시피 엽서, 인삼 간식 등으로 구성된 웰컴키트가 제공된다.

▶금산 인삼의 유래= 개삼터는 금산에서 최초로 인삼을 심은 곳으로, 현재 금산군 금산읍 남이면 개삼로 산자락에 개삼터 공원이 조성되어 있다.

전해지는 이야기에 따르면 금산인삼이 처음 재배되기 시작한 것은 지금으로부터 약 1500여 년 전. 강씨 성을 가진 선비(처사)가 진악산 아래서 홀어머니를 모시고 살았다. 어머니가 병환으로 눕자 관음굴에서 지성으로 기도하던 중 산신령이 나타나 “관음봉 암벽에 가면 붉은 열매 세 개가 달린 풀이 있다. 그 뿌리를 달여 어머니에게 드리면 병이 곧 나을 것이다.”라고 말했다. 이튿날 산신령이 알려준 풀뿌리를 달여 드리니 어머니의 병이 깨끗이 나았다고 한다.

강 처사는 풀의 씨앗을 받아 개안리(현재 남이면 성곡리) 마을에 심었는데, 이것이 바로 금산인삼 재배의 시작이라고 전해진다. 그 뿌리 모양이 사람과 비슷해서 인삼이라고 불렀다.

개삼터에는 산신령이 강 처사에게 인삼을 내리는 그림이 있는 개삼각과 강 처사의 집이 있다. 강 처사가 인삼을 얻어 재배하기까지의 과정을 모형으로 재현해 놓았다. 매년 열리는 금산인삼축제 때에는 금산인삼을 재배할 수 있도록 도와준 진악산 산신령에게 감사하며 인삼 농사가 풍성하게 잘되기를 기원하는 개삼제를 이곳에서 진행하고 있다.

▶왜 한식진흥원이 주목했나= 금산인삼은 다른 지역 인삼에 비해 몸체는 작지만 단단하고 순백색을 띠는 것이 특징이다. 이것을 백삼이라는 특유한 형태로 가공하는데 이는 금산의 전통적인 가공방법으로 금산 인삼의 또 다른 특징이기도 하다.

동이족(고대 한민족)의 거점인 제나라의 학자 도홍경의 저서 신농본초경에서도 금산인삼의 우수성을 적은 글귀가 발견되어 금산인삼의 오랜 역사와 탁월한 약효는 문헌적으로 입증되었다.

인삼은 생육 환경과 지리적 조건, 그리고 채취 기간에 많은 영향을 받는데 금산군은 일교차가 심하고 모든 기후 여건이 인삼 재배에 천혜의 조건을 지녔다.

또한 약리 작용상 최고 수준에 있는 7월 상순에 채취하기 시작하여 10월 말까지 가공하여 여름 인삼이라고 하며, 인삼의 주요성분인 사포닌 함량이 5.2%로 다른 지역의 인삼보다 높다. 전국 인삼생산량의 80%가 이곳 금산인삼시장에서 집산 · 거래되고 있어 품질 좋은 인삼을 언제든지 안심하고 구입할 수 있다.

금산인삼관에서는 인삼의 역사적 고찰 및 교육적 자료를 접할 수 있으며, 인삼의 약효와 기능, 복용방법에 대해 배우고 알아볼 수 있다. 인삼에 관한 모든 정보를 쉽게 이해할 수 있는 인삼 종합전시관이다. 해마다 금산인삼제에서 인삼 선발대회가 열리는데 역대 수상 받은 인삼들이 1층 로비에 전시되어 있다.

▶월영산 출렁다리= 월영산은 달을 맞이한다는 뜻을 가진 높이 528m의 산으로, 금산군과 영동군 경계에 위치하고 있다. 2022년 4월 28일에 개통한 월영산 출렁다리는 월영산과 부엉산 사이를 잇는 높이 45m, 길이 275m, 폭 1.5m의 무주탑 형태로 설계되었다.

출렁다리 아래로는 금강 상류 물줄기가 흘러 산과 강이 조화된 아름다운 수변경관을 한눈에 조망할 수 있다. 또한 주탑이 없는 형태로 설계되어 출렁거림이 강하게 느껴져 아찔함을 즐길 수 있는 곳이다.

출렁다리로 올라가는 길은 왕복 30분 정도의 가벼운 산책코스로 쉬엄쉬엄 오르기 쉽다. 출렁다리 입구에 있는 전망대에 도착하면 월영산 정상으로 올라가는 길과 출렁다리를 통해서 맞은편 부엉산으로 가는 길로 나뉜다. 부엉산은 과거에 부엉이가 많이 살아서 붙여진 이름이다. 부엉산에서는 정상으로 가는 길과 원골 인공폭포를 거쳐서 내려가는 길로 나누어져 있고, 다시 월영산 출렁다리를 건너 월영산으로 내려오는 길도 있다.

▶보석사= 남이면 석동리에 위치한 보석사는 마곡사의 말사이다. 임진왜란 때 소실된 것을 명성황후가 중창하여 원당으로 삼으면서 오늘에 이르고 있다. 예전에는 500여 명의 승려가 수학할 정도로 번창했던 곳이었다고 전해진다.

보석사는 창건 당시 절 앞산에서 채굴한 금으로 불상을 주조하였다는 데서 이름 지어졌다고 하며, 은행나무 아래에서 보석이 나와 절을 짓고 절의 이름도 ‘보석사’라 했다는 창건 설화가 전해지고 있다.

절 안에는 대웅전, 진영각 등의 건물과 부속 암자가 있는데, 남서방향으로 자리 잡은 대웅전을 중심으로 오른쪽에 산신각과 기허당이, 맞은편에는 의선각이 자리 잡고 있다. 보석사 인근에는 절경의 십이폭포가 있으며 200~300m 정도의 전나무 숲길이 조성되어 있다. 보석사에서 보석사골을 따라 북서쪽으로 2㎞ 정도 올라가면 부속 암자인 영천암이 있다.

금산 보석사에는 천연기념물로 지정된 은행나무가 있다. 높이 25.9m, 가슴높이 둘레 10.5m로 수령은 약 1100살 이상 될 것으로 추정된다. 뿌리부분에 2∼3m 높이의 새로 난 싹이 수없이 돋아나 신기하게 보인다. 이 나무는 마을에 큰 일이 생길 것 같으면 소리를 내어 미리 알려준다는 이야기가 있으며, 마을을 지키고 보호해주는 신성한 나무로 여기고 있다.

이 은행나무는 조구대사가 보석사 창건(885년) 무렵 제자와 함께 심었다고 전해진다. 1945년 광복 때와 1950년 전란 때, 1992년 극심한 가뭄 때 소리 내어 울었다고 전해진다. 금산 보석사 은행나무는 민속적·생물학적 자료로서의 가치가 높아 천연기념물(1990.08.02.)로 지정·보호하고 있다.[취재도움=한식진흥원, 금산군, 지엔씨이십일]