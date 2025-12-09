페이스북에 글 올려 “언행 신중해야” 경계 “섣부른 옹호로 국민 신뢰 잃지 않도록”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 소년범 출신 논란에 휩싸여 은퇴를 선언한 배우 조진웅씨를 둘러싸고 각계에서 갑론을박을 펼치는 가운데 이언주 더불어민주당 최고위원이 당내에서 언행에 신중해야한다고 경고했다. 섣부른 옹호로 자칫 국민 신뢰를 잃을 수 있다는 우려에서다.

9일 정치권에 따르면 이 최고위원은 전날 페이스북에 글을 올려 “최근 사회적 물의를 일으키고 있는 몇몇 사건에 대해 야당은 물론이고 우리 당 일부 의원들까지 공개적인 입장을 표명해 우려를 낳고 있다”며 “가해자나 범죄 혐의자에 대한 섣부른 옹호나 비난은 어떤 형태로든 또 다른 피해를 낳을 수 있기 때문에 신중하게 지켜볼 필요가 있다”고 했다.

성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원, 조진웅 사태에 대해 당내에서 발언을 삼가해야한다는 것이다.

이 최고위원은 “우리 헌법은 무죄 추정의 원칙을 천명하고 있으므로 범죄 혐의가 있는 가해자에 대한 무분별한 비난은 바람직하지 않다”면서도 “그러나 그 보다 더 중요한 것은 피해자 보호의 원칙”이라고 강조했다. 이어 “강력범죄나 성범죄의 경우 가해자에 대한 섣부른 옹호가 2차 가해를 낳을 수 있어 대단히 부적절하다”면서 “약자를 범죄의 위험과 피해로부터 안전하게 보호하는 것은 국가의 1차적 책무이자 공당의 책무이기도 하다”고 했다.

그는 “죄값을 다 치른 가해자에 대한 사회적 비난을 두고 다양한 시각과 우려가 있을 수 있지만 가해자를 용서할 지 말지는 오로지 피해자의 몫”이라며 “피해자가 엄연히 존재하는 상황에서 도대체 무슨 자격으로 가해자를 두둔하고 용서를 운운할 수 있겠냐”고 비판했다.

이어 “지금 이 순간도 민주당은, 공당으로서, 집권 여당으로서 여러 잠재적 혹은 현실적 위험에 처해있는 힘없는 국민들을 안전하게 보호할 국가시스템을 구축할 책무가 있다”면서 “섣부른 옹호로 국민들의 신뢰를 잃지 않도록 우리 모두 언행에 신중을 기해야할 것”이라고 말했다.

한편 조진웅씨는 소년범 이력과 성인이 된 후 극단 단원을 폭행해 벌금형 처분을 받고, 음주운전 전과가 있다는 의혹이 불거진 뒤 소속사를 통해 “성인이 된 후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점 역시 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다”며 은퇴를 선언했다.

조씨 은퇴와 관련해 대중의 사랑을 받고 사는 배우가 지난 과오에 대한 사회적 책임을 지고 은퇴하는 것이 바람직하다는 의견과 함께 소년범죄 이력을 공개하고 비난하는 것은 소년보호처분 취지에 어긋나는 것 아니냐는 반론이 나오고 있다.