트럼프 “시진핑에 수출허용 통보” 블랙웰·루빈 제외…“習 긍정반응” 판매액 25% 美에…AMD 등 적용

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 ‘H200’의 대(對)중국 수출을 허용하기로 했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 “미국이 강력한 국가안보를 계속 유지할 수 있다는 조건으로, 엔비디아가 중국 및 기타 국가의 승인된 고객사에 H200을 출하하도록 허용할 것이라고 시진핑 중국 국가주석에게 통보했다”고 밝혔다. 또 그는 “시 주석이 긍정적으로 반응했다”고 덧붙였다. ▶관련기사 4면

트럼프 대통령은 “H200 판매액의 25%는 미국에 지불될 것”이라며 “이 정책은 미국의 일자리를 지원하고 미국 제조업을 강화하며, 미국 납세자들에게도 도움이 될 것”이라고 강조했다.

다만 엔비디아의 최첨단 AI 칩인 ‘블랙웰’과 곧 출시 예정인 ‘루빈’은 이번 합의에 포함되지 않는다고 트럼프 대통령은 설명했다.

H200은 최신 ‘블랙웰’ 기반 GPU (그래픽처리장치)보다는 뒤처지지만, 현재 중국 수출이 승인된 저사양 칩 ‘H20’과 견주면 압도적인 성능 격차를 보인다. 트럼프 대통령은 “상무부가 세부 사항을 마무리 중이고 동일한 접근 방식이 AMD와 인텔 및 기타 위대한 미국 기업들에도 적용될 것”이라고 밝혔다.

미국은 바이든 행정부 시절인 2022년부터 첨단 AI 칩의 대중 수출을 제한하는 ‘수출 통제’ 정책을 시행해왔다. 트럼프 행정부도 블랙웰급 최첨단 칩이 중국으로 유입될 경우 미국의 AI 기술 우위가 흔들릴 수 있다고 보고 수출을 엄격히 제한해왔다.

