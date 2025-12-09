울산시-LH-(재)청년재단 공동 마련 청년 주거상담·교육…정주여건 조성

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 청년들의 정주여건 개선을 위한 ‘주거특화형 청년지원센터’가 전국 최초로 울산 남구에 들어섰다.

울산시와 한국토지주택공사(LH), (재)청년재단은 울산시 남구 달동 한국토지주택공사 울산권 주거복지지사 1층에 민관협력형 공간인 ‘주거특화형 청년지원센터’를 마련하고 9일 오후 3시 개소식을 가진다.

개소식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 국무조정실 유경호 청년정책협력과장, 한국토지주택공사 오주헌 공공주택본부장과 최희숙 부산울산지역본부장, 청년 등 50여 명이 참석해 청년의 주거 안정을 도모할 센터 개소를 자축한다.

센터는 43㎡ 공간에 소통·휴게실, 상담실, 공유주방, 소규모 원격근무실을 갖추고 ▷청년 주거복지 상담 ▷임대주택 연계 ▷금융·행정 지원을 통해 청년들이 안정적으로 머물며 소통할 수 있는 ‘주거+공동체 거점’ 역할을 수행한다.

또 청년들이 서로 소통할 수 있도록 공유주방과 휴가지 원격 근무(워케이션) 공간을 마련해 교류 활성화에도 중점을 둔다.

김두겸 울산시장은 “울산 주거특화형 청년지원센터는 울산시와 LH, 청년재단이 함께 만든 민관협력의 모범 사례로, 단순한 주거 안내 공간을 넘어 청년들이 안심하고 머물며 서로 성장하는 열린 플랫폼 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.