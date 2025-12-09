아름다운 가게에 물품 및 기부금 전달

[헤럴드경제=권제인 기자] HMM은 임직원들이 연말맞이 물품기부 캠페인을 비롯해 다양한 사회공헌활동을 실천하고 있다고 9일 밝혔다.

HMM은 지난달 24일부터 ‘아름다흠(HMM)’ 행사를 진행했다. 아름다흠은 올해로 5년째를 맞이하는 HMM의 임직원 물품기부 캠페인으로, 올해는 직접 가져오기 어려운 물품에 한해 방문 수거도 진행하는 등 다양한 방법을 통해 총 1200여점의 물품을 모았다.

HMM은 임직원 기부 물품과 회사에서 마련한 기부금을 비영리 공익법인 ‘아름다운가게’에 전달했다.

지난 7월에는 영유아의 체온유지와 질병예방에 도움이 되는 수면조끼를 임직원들이 직접 제작하는 캠페인을 진행했다. 임직원들은 약 230개의 수면조끼를 만들어 세이브더칠드런을 통해 미혼모자가족복지시설 ‘희망의집’에 전달했다.

또한 지난 10월에는 ‘HMM 1억보 걸음수 기부 챌린지’가 진행됐다. 한달 동안 임직원들의 걸음수가 1억보를 달성할 경우 회사에서 저소득층환아 지원사업에 1000만원을 기부하는 방식으로 진행됐다. 챌린지에는 500여명이 참여해 총 1억4000만보를 기록했다.

HMM 관계자는 “지역사회와 함께 하기 위해 다양한 사회공헌 사업을 진행중”이라며 “금액 기부 뿐만 아니라 임직원이 직접 참여하는 활동을 계속 확대하고 있다”고 밝혔다.