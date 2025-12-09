함영주 “이동의 자유로 장애인 일상 지원”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 장애인 거주시설 10곳에 친환경 전기차와 경차 등 이동차량을 지원했다고 9일 밝혔다.

이번 차량 지원은 도시 외곽에 주로 위치한 장애인 거주시설에 친환경 차량 등을 제공해 장애인 거주시설의 복지 인프라 향상과 장애인의 이동권을 보장하기 위해 추진됐다.

하나금융은 장애인복지법 제 58조에 따른 장애인 거주시설 중 ▷평가점수 C등급 이상 ▷개소 3년 이상 경과 ▷현재 소유하고 있는 차량의 노후로 교체가 필요한 시설 ▷최근 5년간 기업이나 지자체를 통해 유사 지원을 받은 적이 없는 시설을 지원 대상으로 선정했다.

학계와 장애인 복지 전문가로 구성된 심사위원회가 시설 입소자 수·중증장애인 비율·시설 위치 등 세부 기준 및 지원의 시급성과 효과성을 검토했으며 현장 심사를 거쳐 최종 10곳을 지원 대상으로 선정했다.

함영주 하나금융그룹 회장은 전날 차량 전달식에서 “사회와 연결되는 첫 번째 순서인 이동의 자유를 통해 거주시설의 장애인들이 보통의 일상생활을 불편없이 누리기를 바란다”며 “하나금융그룹은 교육, 고용, 의료 등 사회의 다양한 영역에서 장애인들이 제약 없이 참여하고 동등하게 접근할 수 있는 포용적 사회 구현을 위해 아낌없는 지원을 이어 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 차량 지원 외에도 전국 15곳의 장애인 주거시설 개보수 지원 사업을 통해 장애인들을 위한 안전하고 위생적인 거주환경 조성에도 힘쓰고 있다. 또 장애아를 위한 어린이집도 전국 18곳을 지어 양질의 보육서비스를 제공하고 있다.

이와 함께, 발달장애 예술가들을 육성하는 ‘하나 아트버스’ 미술 공모전을 매년 개최하고, 자폐성 장애 인식개선 캠페인과 청각장애 인식개선을 위한 임직원 수어교육도 실시하고 있다.