기술 고도화 속에서도 직원도움 52% 호텔스닷컴, 세계 450개 호텔 조사 호텔룸 인사이트 보고서 ‘컴포트테크’

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘여행지 곳곳 다 둘러보기’라는 옛 방식에서 탈피해 여행목적이 ‘내 취향 한두개만 저격하는 것’으로 심플해지면서, 자연히 숙소의 상대적 가치가 높아졌다.

‘잠은 아무데서나 자고, 열심히 구경 다니는 게 좋다’는 생각은 현생에서 자취를 감춘 듯 하다.

최근 들어서는 숙소 즐기기 자체가 여행의 목적이 되는 경우를 쉽게 목도할수 있다.

호텔스닷컴은 세계 450여개 호텔을 대상으로 한 글로벌 설문조사를 했더니, 숙소에 대한 중요성이 높아지면서 보다 안락하고 스마트한 숙소를 찾는 ‘컴포트테크(ComfortTech)’ 경향이 더욱 두드러지게 나타나고 있다는 실증데이터를 9일 공개했다.

이같은 설문조사를 토대로 호텔스닷컴이 집대성한 ‘2025 호텔 룸 인사이트(Hotel Room Innsights) 보고서’에 따르면, 호텔 경영자들의 56%는 “객실 기술을 지속적으로 업그레이드해야 한다는 압박을 느끼고 있다”고 답한 것으로 나타났다.

일부 호텔은 로봇 집사나 안면 인식 체크인 등 첨단 기술을 시험하고 있었다. 한 호텔 경영진은 “빠른 Wi-Fi, TV 연결 기능, 손쉬운 객실 제어 기능은 이제 투숙객들이 기본적으로 기대하는 요소”라고 말했다.

호텔들이 가장 많이 도입하고 있는 객실 기술 ▷인룸 엔터테인먼트: 스마트 TV, 스트리밍 서비스, 블루투스 스피커 ▷지속가능성 기술: 스마트 에너지 시스템, 절수 기술, 고효율 환기·공조, 음식물 쓰레기 절감 솔루션 ▷효율성 향상: 모바일 체크인·체크아웃 ▷AI 기술: AI 기반 컨시어지 서비스 및 챗봇 서비스 등인 것으로 집계됐다.

객실 공간 중에서도 욕실은 가장 빠르게 기술이 발전하는 영역으로 꼽힌다. 호텔들은 스마트 욕실과 관련해 ▷날씨 및 뉴스 정보를 제공하는 스마트 거울 ▷디지털 수온 조절 장치 및 모션 센서 수도꼭지 ▷물 사용량에 따라 색이 변하는 스마트 샤워기 ▷스마트 비데 ▷음성 인식 기반 욕조 물 채움 기능 ▷휠체어 사용자를 위한 높이 조절 욕조 등 접근성 강화 기능 등으로 나타났다.

이러한 업그레이드는 투숙객들이 편안함, 사용 편의성, 개인화된 웰니스를 더욱 중시하고 있음을 보여준다고 호텔스닷컴 연구진은 분석했다.

호텔 기술이 고도화되고 있음에도 불구하고 조사대상 호텔의 70%는 체크인, 문제 해결, 현지 추천 등 핵심 서비스에서는 투숙객들이 여전히 직원의 직접적인 지원을 선호한다고 답했다. 이는 기술 중심의 환경에서도 대면 서비스의 가치가 지속되고 있음을 보여준다.

호텔들은 객실이 점점 더 고도화되면서 일부 투숙객들이 조명, Wi-Fi, 엔터테인먼트 시스템, 냉방 조절 등에서 가장 많은 어려움을 겪고 있다고 보고서는 적시했다.

호텔 사용법이 객실내 안내문에 있음에도 구두로 알려준다는 응답은 52%로 조사됐다.

이미 전 세계 여러 호텔이 컴포트테크를 활용해 직관적이고 사용자 친화적인 숙박 경험을 구현하고 있다.

예를 들면, ▷그랜드 하얏트 제주(제주, 한국)는 IoT 기반 객실, 스마트 거울, 로봇 집사, 안면 인식을 통한 원활한 체크인, ▷풀만 싱가포르 오차드(싱가포르)는 QR 기반 ‘혁신적 객실’로 수면·업무·웰니스 모드 전환, ▷캄파니르 스마트 린 에스트(생프리, 프랑스)는 유럽 최초의 완전 디지털 호텔로, 투숙객이 스마트폰으로 조명·온도·엔터테인먼트 제어, ▷더 시프 (오슬로, 노르웨이)는 거울 내장형 TV, VIP용 안면 인식 체크인, 객실 내 태블릿을 통한 맞춤형 디지털 아트 큐레이션, ▷플라이주 호텔 (항저우, 중국)는 알리바바 개발 기술 기반 호텔로, 안면 인식, AI 어시스턴트, 자동화 로봇 서비스 등 인프라를 마련했다.

호텔스닷컴은 호텔의 미래에 대해 ▷AI 기반 기능: 컨시어지 지원, 예측형 에너지 절감 자동화, 실시간 번역 도구 ▷스마트 객실 기능: 음성 인식 객실 제어, 연결형 조명 및 공조 설정 ▷웰빙 및 개인화 기능: 수면 모니터링 기능, 차세대 스마트 거울, 투숙객 선호에 기반한 객실 환경 자동 조정 등 기술 채택으로 나아가고 있다고 진단했다.

호텔스닷컴 글로벌 PR 부사장 멜라니 피시(Melanie Fish)는 “스마트 거울부터 연결형 엔터테인먼트까지, 올해 호텔 룸 인사이트 보고서는 호텔 기술이 투숙객에게 실질적인 가치를 더하는 방향으로 고도화되고 있음을 보여준다”면서 “기술은 직관적이고 편안하며 도움이 되는 방식이어야 하며, 과도하게 복잡해서는 안 된다. 호텔들이 객실을 업그레이드함에 따라, 여행객들은 스마트 기능과 따뜻한 인간적 서비스가 조화를 이루는 숙박을 기대하고 있다”고 말했다.