‘방수로·차량 통행’ 두가지 기능 복합터널 ‘SMART’ 방문 서울시, 도심 침수 막기 위해 ‘신월 빗물저류배수시설’ 이어 강남역·도림천·광화문, 3곳에 ‘대심도 빗물배수터널’ 조성중 국내 중기 동남아 진출 지원 위해 틱톡 동남아와 업무협약

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=손인규 기자] “이제 저희도 강남역·도림천·광화문, 세 군데 대심도 터널이 본격적으로 시작이 됩니다. 그렇게 되면 이곳에서 먼저 경험한 것처럼 비 피해를 대폭 줄일 수 있지 않을까 기대합니다.”

말레이시아를 출장 중인 오세훈 서울시장이 지난 8일 오전 쿠알라룸푸르에 있는 복합터널 ‘SMART(스마트)’를 찾았다. SMART는 방수로와 차량이 통행하는 도로, 두 가지 기능을 하는 터널(Stormwater Management And Road Tunnel)이라는 뜻의 영어 약자다.

말레이시아 정부는 비가 오면 수시로 넘쳤던 클랑강 범람을 막고 평상시에는 쿠알라룸푸르 시내 교통 정체를 해소하기 위해 2007년 복합터널 ‘SMART’를 건설했다. 일정 강우량 이상 비가 내리면 차량 통행을 통제하고 하천 유량을 조절하는 통로로 사용한다.

총사업비 약 6120억원이 투입됐으며, 이 중 69%는 말레이시아 정부가 부담하고 나머지 31%는 민간이 투자해 조성됐다.

지하 20~40m 깊이에 직경 13.2m·연장 9.7㎞(차량 통행 구간 3.0㎞)로 조성된 복합터널 SMART는 비가 오지 않을 때는 쿠알라룸푸르 푸두~찬소우린 지역을 잇는 왕복 4차선(편도 2차선) 차량 도로로 이용된다.

터널·저류지 등 전체 저류용량은 총 300만톤에 달하며 강우 시 클랑강 홍수를 상부 저류지에서 터널로 흘려보내 가두고, 비가 그치면 터널 하부 저류지를 통해 케라용강에 방류한다.

SMART는 총 4단계로 운영된다. 1단계에는 정상 운행하다가, 2단계로 상향되면 도로는 정상 운영하되 하부 빗물 터널에만 물을 담기 시작한다. 3단계에 접어들면 차량 통행을 통제하고, 4단계가 되면 도로와 빗물 터널 전체를 수로로 활용한다.

SMART 건설 이후 2022년까지 15년간 차량을 통제하고 빗물 배수 목적으로 사용한 실적은 총 115회(연평균 7.6회)다. 말레이시아 정부는 터널로 인한 교통혼잡과 홍수 저감으로 연 800억원 이상(2022년 기준) 경제적 효과를 본 것으로 추산한다.

서울시도 2020년 완공한 ‘신월 빗물저류배수시설’에 이어 현재 시내 3곳에 ‘대심도 빗물배수터널’을 조성 중이다. 지하 40~50m 아래 수로를 조성, 집중호우 시 도심지 침수를 막기 위해 빗물을 일시 보관했다가 방류하는 일종의 ‘물탱크’ 기능을 한다.

실제로 과거 상습 침수 구역이었던 양천구와 강서구 일대는 신월 빗물 터널 조성 이후 5년간 33회, 빗물 총 104만톤을 가둬 단 한 건의 침수도 겪지 않았다.

2030년 강남역·광화문·도림천 일대 대심도 빗물배수터널이 준공되면 총 4곳에서 총 132만8000톤의 빗물을 저장할 수 있게 된다.

2031년 준공을 목표로 하는 ‘이수~과천 복합터널’은 차량이 통행하는 도로 터널(연장 5.61㎞·왕복 4차로) 하부와 인근 대심도에 폭우 시 빗물을 최대 42만4000톤까지 저장할 수 있는 방수로를 조성해 사당·이수 일대 침수를 막을 계획이다. 다만 이 복합터널은 말레이시아 SMART처럼 차량이 통행하는 도로 터널까지 빗물을 저장하는 기능은 없다.

오 시장은 “대형 빗물터널을 만들기 전에 계속해서 배수펌프나 하수관로를 관리해서 혹시 있을지 모르는 비 피해를 최소화하겠다”고 말했다.

이어 오 시장은 틱톡 동남아(말레이시아) 오피스에서 열린 K-뷰티 기업의 동남아 이커머스 시장 진출 지원을 위한 서울경제진흥원(SBA)-틱톡 동남아(SEA) 간 전략적 업무협약 체결식에 참석했다.

이번 협약으로 SBA와 틱톡 동남아는 ▷서울 우수 중소기업의 동남아 시장 진출을 위한 상호 협력체계 구축 ▷현지 크리에이터를 통한 제품 홍보․판매 기회 확대 ▷틱톡숍 플랫폼 활용을 위한 교육․지원 프로그램 공동 개발 등에 힘을 모으기로 했다.

동남아시아는 현재 미국보다 더 큰 규모로 성장 중인 글로벌 전자상거래 성장률 1위 지역이다. 동남아시아에서는 최근 ‘틱톡’ 영상 시청 중에 물건을 바로 구입할 수 있는 미디어커머스 ‘틱톡샵’이 급성장하고 있다. 서울경제진흥원은 서울 소재 K-뷰티 기업의 ‘틱톡 동남아’ 커머스 플랫폼 진출을 지원하게 된다.

협약을 통해 서울 기업은 현지 법인 설립 없이도 틱톡 동남아를 통해 말레이시아·베트남·태국·싱가포르·필리핀 등에서 보다 손쉽게 온라인 판매를 전개할 수 있게 됐다.

협약식이 끝난 뒤에 오 시장은 틱톡 스튜디오로 이동, 말레이시아 현지 인플루언서가 진행 중인 라이브커머스 방송에 깜짝 출연해 K-뷰티 제품 우수성을 소개했다.