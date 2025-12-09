[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 2025년도 제4회 추가경정예산안을 8196억원으로 편성해 군의회에 제출했다고 8일 밝혔다.

이는 제3회 추경 대비 130억원(1.61%) 증가한 규모이다.

일반회계는 7620억원으로 151억원(2.02%) 늘고 특별회계는 576억원으로 21억원(3.56%) 감소했다.

이번 추경안은 연내 집행이 불가능한 사업과 완료 사업 집행잔액을 삭감해 재투자하는 등 주요 현안 사업을 차질 없이 마무리하는 데 중점을 뒀다.

주요 사업으로 산림피해지 위험목 제거사업 74억원, 농작물 재해보험료 지원 26억원, 산림재해대책비 15억원, 과수 저온피해 복구지원 12억원, 소규모 시설물 정비사업 9억원이 반영됐다.

부남면 대전리 용전천 제방 정비사업 8억원, 파천면 신기리 신기천 정비사업 8억원, 진보 진안지구 도시재생 뉴딜사업 7억원, 사부실 경로당 리모델링 4억원 등도 포함됐다.

청송군 관계자는 “올해는 예기치 못한 재난과 경기 침체로 재정 여건이 어느 때보다 어려웠지만 2025년을 마무리하는 시점에서 꼭 필요한 사업들을 반영했다”고 말했다.