[헤럴드경제=이명수 기자] 강용석 변호사가 자신이 진행하는 한 유튜브 채널에서 과거 가수 김건모의 성폭행 의혹을 제기했던 것과 관련, 김건모에게 사과하고 싶다고 말했다.

박종진 채널A 전 앵커와 강용석 변호사가 진행하는 유튜브 채널 ‘변기클리닉’에는 지난 8일 ‘강용석 2편 l 욕망이라는 이름의 폭주기관차 가세연! 김용호 기자 비극의 숨겨진 비밀’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이 영상에서 강 변호사는 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연)에서 활동하던 당시 자신을 비롯한 가세연 멤버들이 여러 명의 공인들을 공격했던 상황에 대해 박 전 앵커와 대화를 나눴다.

대화 중 강 변호사는 “특정 연예인 하나 막 물어뜯어가지고 거의 뭐 재기불능 상태 비슷하게 했던 건 김건모씨”라고 말했다.

이어 “김건모씨 같은 경우에는 너무 그냥 집중적으로, 그렇게까지 할 필요가 없었는데, 너무 심하게 했다”고 덧붙였다.

강 변호사는 “국민 여러분들께 그 동안 물의를 빚었던 여러 가지에 대해서 대단히 죄송하다”면서 “김건모씨도 혹시 이 방송을 보신다면, 연락을 주시면, 따로 만나서라도 사과의 말씀을 드리고 싶다”고도 말했다.

2019년 유흥업소 종업원 A씨는 김건모가 자신을 성폭행했다며 고소했다. 가세연은 A씨의 주장을 처음으로 방송하며 주목을 받았다.

하지만 검찰은 관련 진술과 증거를 조사한 결과 혐의가 인정되지 않는다고 보고 2021년 11월 ‘혐의 없음’ 결론을 내렸다. A씨는 즉각 항고했으나, 사건을 검토한 서울고검은 재차 불기소 결정을 내렸다.

성폭행 의혹이 제기됐을 당시 김건모는 결백을 주장했다. 그러나 출연 중이었던 SBS TV ‘미운우리새끼’에서 하차했고, 데뷔 25주년 콘서트도 취소했다. 또 아내인 13세 연하의 피아니스트 장지연과 2년8개월여 만에 협의 이혼을 하기도 했다.