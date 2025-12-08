▶대중문화평론가 김종원이 던지는 ‘세 가지 질문’

[대중문화평론가=김종원]배우 조진웅이 연예계를 떠났다. 조진웅의 은퇴 선언은 단순한 개인의 하차를 넘어, 대한민국 사회가 ‘용서의 한계’와 ‘공인의 책임’이라는 두 개의 극단적인 윤리적 딜레마에 봉착했음을 보여준다.

이 사건은 대중문화의 윤리적 잣대 논쟁을 넘어, 정치가 문화 영역을 어떻게 소비하는지까지 드러낸 복합적인 사회 현상이라고 볼 수 있다.

-“갱생(更生)을 허락하지 않는 사회”

21년 전, 미성년자 시절 한때의 잘못으로 소년원을 다녀온 조진웅의 과거가 2025년 12월 연예계를 강타하고 일파만파로 대한민국 사회로 번지고 있다. 이는 개인의 비극을 넘어 한국 대중문화계의 참사라고 아니할 수 없다. 조진웅 사태를 보면서 “소년법이 존재하는 이유는 무엇인가?”라고 묻지 않을 수 없다. 소년법을 성인의 범죄와 달리 보는 이유는 소년범에게 ‘개과천선’의 기회를 주기 위함이다.

2022년 소년원 입원 인원은 1,556명 (일부 언론 보도 및 법무부 자료 기반)으로 나타났다. 2024년 10월 국정감사 자료에 따르면, 전국 9개 장기 소년원 중 5곳이 수용 한계를 초과한 것으로 보고되어 현재 장기 소년원 과밀화 상태일 것으로 짐작된다. 현재 소년원에서 수감 생활하는 이들에게 갱생을 허락하지 않는다면 우리 사회는 어떻게 될 것인가? 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라는 말은 여기에도 해당한다.

조진웅은 지난 20여 년간 갱생의 기회를 스스로 증명해 보였다. 그는 성실한 연기자였고, 대중에게 희로애락을 선사한 예술가였다. 하지만 지금 우리 사회가 ‘무결점의 도덕성’이라는 잣대를 들이대며, 그가 쌓아온 20년의 공든 탑을 단 하루 만에 무너뜨렸다.

그의 과거를 덮자는 것이 아니다. 하지만 법적 처벌을 마치고, 수십 년간 사회의 일원으로 기여한 이에게 ‘사회적 사형 선고’인 은퇴를 종용하는 것이 과연 정의인가? 묻고 싶다. 지금, 우리는 도덕적 엄숙주의에 취해 대체 불가능한 문화적 자산을 제 손으로 폐기해버린 건 아닌지 작금의 현실을 직시할 필요가 있다고 본다.

-“용서의 한계와 공인의 책임”

대중의 사랑에는 ‘책임’의 무게가 따른다. 특히 피해자 중심주의 관점에서 볼 때, 가해자가 성공 가도를 달리는 모습 자체가 또 다른 폭력이 될 수 있다는 주장은 일정 부분 타당성을 가진다. 하지만 청소년 시절 법적 처벌을 마치고 20여 년간 잡음 없이 대한민국 문화예술에 모든 힘을 쏟은 배우의 모든 노력을 과거의 흠결로 전면 부정하는 것은, 인간의 ‘개과천선(改過遷善)’ 가치를 부인하는 구조적 폭력이 아닐까 싶다.

그동안 대중문화 예술인이 과거 한때의 잘못으로 현재를 부정당하며 일터를 떠난 사례를 숱하게 보았다. 어느 순간부터 우리는 심판자인 동시에 한국 문화 자산을 갉아먹는 가해자가 되고 있다.

조진웅의 은퇴는 ‘공인으로서 과거의 잘못을 영원히 안고 갈 책임의 무게’와 ‘사회 구성원으로서 인간에게 주어져야 할 갱생의 기회’, 이 두 개의 가치가 충돌하면서 발생한 필연적 비극이라 할 수 있다. 해마다 되풀이되는 “용서의 한계와 공인의 책임”의 충돌에서 우리가 취해야 할 바람직한 잣대가 사회적 공론으로 마련되어야 할 것이라고 본다.

-“배우의 과거가 정쟁의 도구로 변했을 때의 비극”

한 배우의 은퇴가 여의도 정치권의 ‘뜨거운 감자’가 되었다. 여당과 야당이 조진웅의 과거 이력을 두고 각기 다른 해석을 내놓으며 공방을 벌이는 모습은 기이하다 못해 촌극에 가깝다. 정치권은 왜 조진웅을 호출했는가? 그가 과거에 출연했던 영화의 정치적 성향 때문인가, 아니면 소년법 개정이나 예술인 검증 시스템 같은 이슈를 선점하기 위함인가? 어느 쪽이든 불순하다. 문화계의 자정 작용으로 해결되어야 할 이슈가 정치 진영의 논리에 포획되는 순간, 본질은 흐려지고 진영 싸움만 남는다.

누군가는 그를 ‘청산해야 할 적폐’로, 누군가는 ‘마녀사냥의 희생양’으로 규정하며 아전인수격 해석을 내놓고 있다. 이 소모적인 논쟁 속에서 ‘피해자의 치유’나 ‘문화계의 대안 마련’ 같은 생산적인 논의는 실종됐다.

정치가 문화를 걱정하는 척하며 사실은 문화를 ‘볼모’로 잡는 2025년의 서글픈 풍경. 조진웅은 은퇴했지만, 그를 둘러싼 소음은 여전히 대중을 피곤하게 만들고 있다. K-문화가 세계 대중문화의 주류로 우뚝 서고 있는 지금, 제발 정치가 문화를 볼모로 싸우지 않기를 바란다.