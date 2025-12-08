한학자 총재 공판 “보수진영 국한돼 지원했다는 건 성립불가”

[헤럴드경제=한영대 기자] 통일교 지역 관계자가 법정에서 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당과도 인연을 맺기 위해 노력했다는 취지의 증언을 8일 재판에서 내놨다.

서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사) 심리로 열린 이날 통일교 한학자 총재의 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의 속행 공판에는 통일교의 지역 관계자 10명이 증인으로 출석했다.

통일교는 전국을 5개 권역으로 나눠 조직을 두고 있다. 지역 관계자들은 2022년 대선 전후로 국민의힘 지역 시도당에 후원금을 준 전달책 역할을 한 것으로 나타났다.

대다수는 특검팀의 공소 사실대로 국민의힘에 후원금을 전달했다고 증언했으나, 이날 한 지역 관계자는 더불어민주당에도 접촉하려 힘썼다고 진술했다.

서울 남부 지역에서 활동했다는 강모씨는 어떤 활동을 해왔는지 묻는 특검 측 질문에 “다양한 정치인들 그리고 산하 관련된 분들 그 외 외부 조직하고 인연 맺기 위해 많은 노력을 했다”고 말했다. 이어 “더불어민주당에 있는 의원들과 계층에 계신 분들과도 만남을 했고 인연 맺기 위해 노력했다”고 했다.

강씨는 특검 조사에서 일부 진술을 거부했다. 이에 대해 “오해의 소지가 있을 거 같다는 개인적 판단을 했다”며 “우리가 윤석열 후보와 보수 진영에만 국한돼 지원했다는 건 성립될 수 없다고 판단했고 이걸 계속 강압적으로 조사하는 와중에 그걸 밝힐 필요 없다고 판단했다”고 말했다.

이날 증인들은 윤영호 전 세계본부장의 지시를 받아 후원금을 전달했다고 증언했다. 통일교에서 자금 지원 업무를 총괄한 조모씨는 5개 지구에 2억1000만원을 송금한 이유에 대해 “윤 전 본부장으로부터 국민의힘 섭외비 명목으로 나가라고 지시받았다”고 증언했다. 정당을 특정했느냐는 특검팀 질문에는 “국민의힘으로 이해했다”고 말했다.

특검팀은 각 지구장이 개인이 적법하게 기부하는 것처럼 후원금을 쪼개는 방식으로 국민의힘 측에 총 1억4400만원을 전달한 것으로 보고 있다.