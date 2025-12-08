[헤럴드경제=나은정 기자] 지난 5월 제주에서 숨진 중학교 교사의 유족이 제주도교육청의 진상조사 결과를 정면으로 비판하며 전면 재조사를 촉구했다.

유족은 8일 오후 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 “현재 발표된 진상조사 결과는 무효”라며 이번 사건이 교육청 방관으로 인한 ‘사회적 타살’이자 ‘행정 살인’이라고 주장했다.

이날 기자회견에는 숨진 교사의 배우자와 어머니, 누나가 참석했다. 이들은 “학교가 그를 보호하지 않았고 관리자가 그를 사지로 내몰았다”며 “교육청은 반복되는 민원에 대응할 수 없는 시스템의 붕괴를 방치했다”고 눈물을 흘렸다.

이어 “허위 보고서를 작성한 자, 책임을 회피한 자, 고인을 모욕한 자 모두 법적 책임을 져야 한다”며 “진정한 사과가 이뤄질 때까지 목소리를 멈추지 않겠다”고 밝혔다.

박두용 교사유가족협의회 대표도 이날 기자회견에서 “이번 사태의 핵심은 단순한 실수가 아닌 ‘조작’”이라며 “조작된 경위서와 은폐된 죽음, 이것은 행정 살인”이라고 규탄했다. 그러면서 엉터리 진상조사 보고서를 폐기하고, 제주도교육청이 직접 교육부에 외부감사 및 특별감사를 요청해 재조사에 나서야 한다고 요구했다.

그는 제주도의회가 먼저 유가족 추천 인사가 포함된 독립적인 진상조사위원회를 구성해 재조사하는 방안도 제시했다. 아울러 “허위 경위서를 작성해 국회에 제출한 책임자들을 즉시 고발하고 파면해야 한다”며 “관련자들에게 최고 수준의 중징계를 적용해야 한다”고 촉구했다.

박 대표는 또 근로복지공단과 사립학교교직원연금공단이 고인의 죽음을 ‘공무상 재해’로 인정해야 한다고 요구했다. 교육청에는 순직 인정에 필요한 모든 자료를 제출하고 법적·행정적 지원을 제공하라고 압박했다.

유족은 제주도교육감의 공식 사과도 요청했다. 유족은 “교육감이 직접 유가족 앞에 나와 사과하고, 피해 회복을 위한 대화에 나서야 한다”며, 타 시도 수준에 준하는 실질적인 생계 및 치료 지원 대책을 즉각 시행할 것을 요구했다.