박완수 지사 “숙련기술인이 경남 경제의 주역 지원 이어갈 것” 명장 4명·산업평화상 2명·전국기능경기 금메달리스트 표창

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도 8일 도청에서 ‘2025 경남 명장·산업평화상 및 전국기능경기 유공 시상식’을 열고 올해 경상남도 명장 4명, 산업평화상 수상자 2명, 전국기능경기대회 금메달 수상자 4명에게 상패와 표창을 수여했다.

박완수 도지사는 이날 시상식에서 격려사를 통해 “숙련기술인은 경남 경제의 핵심 동력이며 산업 현장의 기술 경쟁력을 이끄는 주역”이라며 “기능 인력 부족이 심화되는 만큼 기술인 양성과 현장 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.

경남 명장은 도내 산업현장에서 15년 이상 종사하며 장인정신을 실천한 숙련기술인을 선정한다. 올해는 선박항공·금속재료·이미용·조리 4개 분야에서 총 4명이 뽑혔다. ▷선박·항공 분야에서는 생산 공정 효율화에 기여한 삼성중공업 김병기 기장 ▷금속재료 분야에서는 자유단조 기술을 활용해 군 함정 정비 품질 향상에 이바지한 해군정비창 김형욱 주무관 ▷이미용 분야는 붙임머리 커트 접목 등 미용기술을 개발한 엔젤리나헤어 최세영 대표 ▷조리 분야는 한우 잡뼈 육수 특허로 한식 공정 개선에 기여한 강송목박사조리기능장푸드 강송목 대표가 각각 영예를 안았다.

명장에게는 명장증서와 동판이 수여되며 5년간 총 500만원의 장려금이 지원된다.

올해 산업평화상은 ▷KAI 김승구 노조위원장과 ▷신흥여객자동차 최성호 과장이 수상했다. 김 위원장은 근로환경 개선, 안전보건 강화 공적을, 최 과장은 노사 간 조정과 현장 갈등 완화에 기여한 점이 인정됐다.

전국기능경기대회 금메달 수상자인 장현준(자동차 차체수리)·서린(정보기술)·조현지(화훼장식)·임선옥(한복) 등 4명에게는 도지사 표창이 수여됐다. 전국기능경기대회 입상자에게는 산업기사 실기시험 면제 혜택이 주어지며, 직종별 1·2위 입상자는 국제기능올림픽대회 국가대표 선발전에 참여할 수 있다.