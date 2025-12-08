[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포시는 내년도 국·도비 9667억원을 확보했다고 8일 밝혔다.

김포시에 따르면 2026년 총예산안은 1조7734억원이다. 이중 국가 및 경기도로부터 확보한 내년 국·도비보조금과 시비 매칭사업은 1392건 9667억원으로 전체 예산의 54.5%를 차지한다.

확보된 내년 국·도비 9667억원을 세부적으로 보면, 국고보조사업 775건 7868억원과 도비보조사업 617건 1799억원이다.

시는 2026년 본예산 편성 과정에서 시민 생활과 직결되는 현안을 중심으로 국비 확보 전략에 집중, 다양한 사업을 반영시켰다.

특히 사회복지 분야가 국·도비보조사업의 67%로 가장 큰 비중을 차지하며 다음으로 상하수도 9.6%, 교통·물류 7.6%, 농림해양수산 3.7% 등이 뒤를 이었다.

주요사업으로는 ▷도시철도 전동차 증차 한시지원(98억3000만원) ▷사우동 뉴빌리지 사업(14억4000만원) ▷북한 대남방송 피해지역 주민 지원(14억3600만원) ▷반려공존 하천문화공간 조성(10억원) ▷해·강안 경계철책철거사업(17억4000만원) ▷포내지구 지표수보강개발사업(25억원) ▷하성면 민북지역 마을 기반시설 환경개선사업(15억원)이다.

시는 국비 확보를 통해 2026년 말까지 김포골드라인 전동차 5편성을 추가 제작·투입할 예정이다.