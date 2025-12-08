[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘남아 선호 현상’이 심각한 베트남에서 정부가 성비 불균형을 바로잡기 위해 관련 정책을 개편하고 나섰다.

VN익스프레스 등 최근 베트남 매체 보도에 따르면, 베트남 정부는 125조동(약 6조9700억원) 규모의 건강·인구 프로그램 정책을 발표했다.

이 프로그램은 출생 성비(여자아이 100명당 남자아이 수)를 2030년까지 109명 미만, 2035년까지 107명 미만으로 낮추는 것이 핵심 목표다.

유엔 인구국에 따르면, 베트남은 2023년 기준 세계 217개국 중 네 번째로 성비 불균형이 큰 국가다.

지난해 기준 베트남의 출생 성비는 111.4명으로, 자연 성비(104~106명)를 크게 웃돈다. 불균형은 북부 지역이 더 심한 편이다. 수도 하노이는 성비가 118.1명이며, 박닌성·흥옌성·타이응우옌성 등 일부 지역은 120명을 넘어선다. 현 추세가 이어질 경우 2034년에는 15~49세 남성이 여성보다 150만명 많아질 것이라는 관측이 나온다.

성비 불균형은 유교 문화로 인해 ‘아들을 통해 가계를 이어간다’는 남아 선호 사상이 자리잡고 있는 것이 원인으로 꼽힌다. 베트남은 여성의 사회 진출이 활발한 나라지만, 가정 내 인식은 과거 관행에서 크게 벗어나지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

베트남 정부는 여아 출산을 장려하기 위해 지난 7월 농촌 지역과 취약 계층을 중심으로 두 딸을 낳은 가정을 대상으로 현금 또는 생활용품을 지원하는 방안을 제시했다. 하이퐁, 허우장, 박리에우 등 일부 지방 정부는 두 딸을 낳은 가정에 현금 보상 정책을 시행해 상당한 효과를 거두기도 했다.

정부는 또 태아의 성별 공개 관행을 막기 위한 규제도 강화하기로 했다. 태아 성별을 공개한 의사의 면허를 박탈하고, 성별 선택 시술 행위에 대한 행정 벌금도 현행 3000만동(약 170만원)에서 최대 1억동(약 558만원)으로 상향하는 방안을 검토 중이다.