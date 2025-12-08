페이스북 통해 “서울시장 띄우기” 비판 “관권 프라이머리의 나쁜 싹 차단해야” 李의 정원오 서울 성동구청장 칭찬 글에

[헤럴드경제=한지숙 기자] 나경원 국민의힘 의원은 8일 이재명 대통령이 더불어민주당 소속 정원오 서울 성동구청장을 공개 칭찬한 것을 두고 “내년 서울시장 선거를 앞두고 특정 인물을 노골적으로 띄우는 ‘선거 개입 신호탄’이다”라고 말했다.

나 의원은 8일 페이스북에 글을 올려 “일찌감치 여권의 다른 서울시장후보들은 퇴짜를 놓는건가. 김현지실장이 낙점한건가”라며 이같이 지적했다.

그는 “사실상 여당 서울시장 후보를 겨냥한 ‘명심오더(이 대통령의 주문)’이자 대통령발 사전선거운동이다”라고 꼬집었다.

이어 “대통령이 미리 찍어놓은 사람을 밀어주는 관권 프라이머리의 나쁜 싹을 차단해야한다”면서 “선관위는 이 사안을 엄중하게 들여다보고, 대통령의 선거법상 중립 의무와 사전선거운동 금지 원칙을 훼손하는 행태에 대해 명확한 기준과 경고를 제시할 것을 촉구한다”고 했다.

앞서 이 대통령은 이날 소셜미디어(SNS)에 서울 성동구가 올해 구정 정기 여론조사에서 구정 만족도 92.2%를 기록했다는 기사를 올린 뒤 “정원오 성동구청장님이 잘하긴 잘하나 봅니다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀 듯”이라고 공개 칭찬했다.

이에 정 구청장도 곧장 이 대통령의 SNS 게시물을 공유하며 “원조 ‘일잘러’(일을 잘하는 사람)로부터 이런 칭찬을 받다니 감개무량할 따름”이라며 “더욱 정진하겠다”고 화답했다.

정 구청장은 민주당 내 유일한 3선 구청장으로 이 대통령이 추구하는 ‘실무형 리더십’을 겸비했다는 평가도 받는다. 다만 국회의원·장관급 인사에 비해 인지도가 현저히 낮아 당내 경선에서 불리할 수 있다는 점은 약점으로 꼽힌다.

현재 여권에서 서울시장 출마를 선언했거나 거론되고 있는 이들은 정 청장을 포함해 박주민·박홍근·서영교·전현희 의원 등 중진의원이 있다. 이들은 각종 여론조사에서 현직인 오세훈 시장(국민의힘 소속)의 지지율을 넘지 못한다.

이런 상황에서 이 대통령이 정 구청장을 공개 칭찬한 것은 ‘새 얼굴’인 정 구청장의 낮은 인지도를 높여주기 위한 의도라는 해석이 나온다.