내년 2월 10일부터 부동산 취득 시 신고 확대 8월 외국인 토허구역 지정 후 거래 40% 감소

[헤럴드경제=신혜원 기자] 내년부터 국내에서 부동산을 취득하는 외국인의 자금 출처와 체류 자격 등 거래신고 내용이 확대된다. 외국인의 토지거래허가구역 내 주택 거래 시 자금조달계획서 및 입증서류 제출도 의무화된다.

국토교통부는 9일 이 같은 내용의 ‘부동산거래신고법 시행령’이 공포돼 내년 2월 10일부터 시행된다고 밝혔다.

개정된 시행령은 매수인이 외국인인 경우 ‘체류자격’과 ‘주소 및 183일 이상 거소 여부’를 거래신고내용에 포함토록 했다. 이에 따라 무자격 임대업, 탈세 등 부동산 불법행위를 사전에 방지하고, 위탁관리인 신고의 적정성 또한 적시에 검토할 수 있을 것으로 보인다.

또한 앞으로는 토지거래허가구역 내에서 허가를 받아 주택을 취득한 경우 거래 신고 시에 자금조달계획서 및 입증서류를 제출해야 한다. 자금조달계획서의 내용도 해외 차입금 또는 예금조달액 및 해외금융기관명 등 해외자금 조달 내역과 보증금 승계여부, 사업목적 대출 등 국내 자금 조달 내역을 구체적으로 기재토록 하고 더욱 세세히 들여다볼 예정이다.

국토부는 시행령이 시행되면 시장교란행위 방지를 위한 거래신고조사와 공평과세를 위한 세금추징이 더욱 신속하고 명확하게 이뤄질 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 부동산거래신고법 시행령 개정으로 거래신고의무가 확대됨에 따라 국토부는 부동산거래신고시스템(RTMS)과 전자계약시스템 개선을 진행 중이며 개정안 시행과 동시에 인터넷으로 신고 가능토록 최대한 신속하게 시스템 구축을 완료할 예정이다.

한편 국토부는 지난 8월 21일 외국인의 주택 투기 방지를 위해 외국인의 주택 거래를 대상으로 수도권 주요 지역에 토지거래허가구역을 지정한 바 있다. 5일 뒤인 8월 26일부터 토지거래허가구역 내 주택을 거래하려는 외국인 등은 취득 후 2년간 실거주할 수 있는 경우에만 거래가 가능하게 됐다.

국토부가 토지거래허가구역 지정 후 외국인의 주택거래 추이를 분석한 결과 최근 3개월(2025년 9월~ 11월)간 수도권 지역의 외국인 주택거래가 전년 동기 대비 40% 감소(1793건➝1080건)했다.

특히 비거주 외국인의 주택거래로 볼 수 있는 위탁관리인 지정거래 또한 최근 3개월 간 전년 동기 대비 98% 감소(56건➝1건)한 것으로 나타났다.

박준형 국토부 토지정책관은 “이번 시행령 개정을 통해 외국인의 부동산 투기 방지를 위한 제도적 기반이 마련됐다”며 “이를 기초로 외국인의 투기행위를 선제적으로 방지하고 실수요 중심의 거래질서를 확립시켜 집값 안정에 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.