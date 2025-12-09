한경협, 2025년 대학생 취업인식도 조사 일자리 부족에 60.5%가 ‘소극적 구직’ 역량 부족에 따른 추가 준비 등 이유 서류 합격률 22.2%→19.4%…문 좁아져 “규제완화 등 기업 고용여건 개선해야”

[헤럴드경제=김현일 기자] 대학생 10명 중 6명은 구직활동을 거의 하지 않거나 쉬고 있는 ‘소극적 구직자’인 것으로 집계됐다. 4학년 재학생 또는 졸업자

한국경제인협회(이하 한경협)가 전국 4년제 대학 4학년 재학생 및 졸업자(유예·예정 포함) 2492명을 대상으로 실시한 ‘2025년 대학생 취업인식도 조사’ 결과 60.5%는 구직 기대가 낮은 소극적 구직자로 나타났다고 9일 밝혔다.

소극적 구직자는 ▷의례적 구직(32.2%) ▷거의 안 함(21.5%) ▷쉬고 있음(6.8%)을 합한 수치다.

구직활동을 적극적으로 하지 않는 가장 큰 이유로 ‘자신의 역량·기술·지식 부족에 따른 추가 준비’(37.5%)를 꼽았다.

이어 ▷구직활동을 해도 일자리를 구하지 못할 것 같아서(22.0%) ▷전공 또는 관심 분야의 일자리 부족(16.2%) ▷적합한 임금수준 등 근로조건을 갖춘 일자리 부족(13.6%)이라고 응답했다. 응답 학생 절반 이상(51.8%)이 ‘일자리 부족’ 문제를 지적한 셈이다.

대학생 10명 중 4명(37.1%)은 올해 대졸 신규채용 시장이 ‘작년보다 어렵다’고 응답했다. 이는 지난해 조사(36.5%) 때보다 0.6%포인트 높은 수준이다. ‘작년보다 좋다’고 응답한 비중은 5.1%로 전년(3.2%) 대비 늘었으나 낮은 수준에 머물러 취업시장에 대한 부정적 인식이 지속되는 것으로 나타났다.

실제로 적극적으로 구직 중인 대학생들은 올해 평균 13.4회 입사 지원해 평균 2.6회 서류전형에 합격한 것으로 조사됐다. 서류전형 합격률은 평균 19.4%로, 작년 합격률(22.2%)보다 2.8%포인트 낮았다.

올해 입사지원 횟수는 ▷1~5회(40.7%) ▷6~10회(15.8%) ▷21~25회(12.0%) 순으로 나타났다. 서류전형 합격 횟수는 ▷1회(25.4%) ▷모두 불합격(19.1%) ▷2회(16.3%) 순으로 조사됐다.

대학생 10명 중 6명(62.6%)은 취업준비에 ‘6개월 이상’ 소요될 것이라고 답했다. 이 중 ‘1년 이상’으로 본다는 응답도 32.5%에 달했다.

국가데이터처 조사에 따르면 올해 5월 기준 청년(20~34세) 미취업자 가운데 1년 이상 장기 미취업자 비중은 55.2%로, 최근 3년간 2.0%포인트(2022년 53.2%→2025년 55.2%) 증가했다.

대학생들은 취업준비의 어려움으로 ‘일자리 부족’을 가장 많이 지목했다. 세부적으로는 ▷신입채용 기회 감소(26.9%) ▷원하는 근로조건에 맞는 좋은 일자리 부족(23.2%) 등을 꼽았다.

대학생들은 청년 취업난 해소를 위한 정책적 개선 과제로 ▷규제 완화 등 기업 고용여건 개선(29.9%)을 가장 많이 꼽았다.

이어 ▷진로지도 강화, 현장실습 지원 확대 등 미스매치 해소(18.1%) ▷AI, 빅데이터 등 신산업·신기술 분야 직업훈련 기회 확대(14.9%) 순이었다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “고환율·고물가, 통상질서 재편 등 대외 불확실성이 지속되는데 국내 노동시장 규제까지 강화돼 기업들의 신규채용 여력이 줄어들고 있다”며 “정부와 국회는 규제 완화 및 세제·투자 지원을 통해 기업 활력을 북돋우고, 정년연장 등 청년 일자리를 위축시킬 수 있는 정책 추진은 더욱 신중하게 접근할 필요가 있다”고 강조했다.