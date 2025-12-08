기후부, 환경보건 동아리·활동공간 안심관리·인정교과서 활용 등 3개 분야 시상

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부와 한국환경보전원은 9일 서울 중구 LW컨벤션센터에서 ‘2025년 어린이 환경보건 우수기관 시상식’을 개최한다.

이번 시상식은 미래 세대의 건강을 보호하기 위해 현장의 우수사례를 발굴하고, 널리 확산하기 위한 취지로 마련됐다.

시상은 ▷어린이 환경보건 동아리 ▷어린이 활동공간 안심관리 ▷환경보건 인정교과서 활용 등 세 가지 분야에서 총 18곳의 기관이 선정됐다.

‘환경분야 인정교과서 활용’ 부문은 올해 새롭게 신설됐고, 인정교과서는 국정·검정교과서가 없거나 보충이 필요한 과목에 대해 교육부장관의 인정을 거쳐 사용하는 교과용 도서다.

기후부는 어린이들이 환경유해인자 관리와 건강 관련 지식을 쉽게 익힐 수 있도록 초등 3~4학년용 인정교과서 ‘환경과 건강’ 교재를 제작해 올해 1만5000부를 보급한 바 있다.

신설된 인정교과서 활용 부문의 첫 최우수상은 ‘대구중리초등학교’가 받는다.

대구중리초등학교에서는 생활 속 유해화학물질에 대한 토의시간을 갖고, 사회 교과와 연계하여 지역사회 환경과 지역 공동체 건강 탐구활동 등을 통해 어린이들 스스로 유해인자 예방 수칙을 익히도록 했다.

동아리 활동 부문에서는 ‘동부초등학교 율포분교장’의 ‘수박바’ 팀이 최우수상에 선정됐다.

유해인자 파악을 위한 지도 만들기, 유해인자로부터 안전한 공간 알아보기 코딩 작업, 유해인자 저감 활동을 노래로 표현하는 등의 창의적 동아리 활동이 돋보였다.

끝으로, 어린이 활동공간 안심관리 부문에서는 공기정화식물 가꾸기, 장난감 위생 관리 등 가정과 연계한 친환경 생활습관 형성 활동을 꾸준히 이어온 ‘공립보람더원어린이집’이 최우수 기관으로 선정됐다.

홍경진 기후부 환경보건정책과장은 “안전한 어린이 환경보건을 위해 힘써주신 모든 분께 감사드린다”라며, “현장에서의 실천 활동이 더욱 빛날 수 있도록 실효성 있는 정책과 지원책을 지속해서 확대해 나가겠다”라고 말했다.