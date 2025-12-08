[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 서승만이 소년범 논란으로 은퇴를 선언한 배우 조진웅을 두둔했던 것에 대해 뒤늦게 사과했다.

서승만은 7일 자신의 SNS에 “조진웅이 연기를 그만둔대서 안타깝다고 포스팅을 했더니 후배가 당시 기사를 보내왔다”며 “근래 느껴보지 못한 배신감이고 내 나이가 무색할 지경”이라고 했다.

그러면서 “그냥 보이는 대로 믿고 말하는 대로 믿어주는 내 유치함이, 경솔함이 문제”라며 “내 글로 상처 입었을 분께 사과드리고 싶다. 주연 하나로 (드라마) 시그널 팀이 받을 어려움은 또 어쩌나. 앞으로는 신중하겠다”고 덧붙였다.

앞서 서승만은 조진웅과 함께 찍은 사진을 올리고 “좋아하는 배우, 연기 잘하는 배우, 안타깝네요. 어떤 여자는 불륜에 온갖 범죄를 저질러도 뻔뻔하게 기어 나오던데”라며 조진웅을 감싸는 글을 남긴 바 있다.

조진웅은 고등학교 시절 저지른 범행을 일부 시인하며 배우 은퇴를 선언했다.

그는 지난 6일 입장문에서 “과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다”며 “오늘부로 모든 활동을 중단한다. 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다”고 밝혔다.

조진웅은 디스패치 보도로 고교 시절 강도·강간 혐의와 차량 절도 등에 연루돼 소년보호처분을 받았다는 의혹이 제기되며 큰 파장을 일으켰다. 또 성인이 된 후에도 같은 극단에 있던 동료를 때려 벌금형을 받았고 영화 ‘말죽거리 잔혹사’ 출연 전후로 음주운전으로 면허를 취소당한 이력도 있다는 추가 의혹도 제기됐다.

이에 소속사 사람엔터테인먼트는 “배우에게 직접 확인한 결과 미성년 시절 잘못된 행동이 있었음을 확인했다”고 인정했지만 “성폭행 관련 행위와는 무관하다”고 선을 그었다.