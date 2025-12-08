[헤럴드경제=구본혁 기자] 누리호에 탑재돼 우주로 발사된 큐브위성 12기 모두가 지상국과 교신에 성공했다.

지난달 27일 누리호 4차 발사에서 교신 여부가 확인되지 않았던 한국항공우주연구원 ‘EEE 테스터-1’, 쿼터니언의 ‘퍼셋(PERSAT)’, 스페이스린텍의 ‘비-1000’ 모두 지상국과 교신에 성공했다.

EEE 테스터-1을 개발한 위성기업 나라스페이스에 따르면 이 위성과 양방향 교신에 성공했으며 향후 6~12개월간 탑재된 부품 시험 데이터를 지상으로 전송해 우주방사선과 온도 변화 등 극한 환경에 따른 탑재체 성능 변화를 모니터링하게 된다.

스페이스린텍도 비-1000과 교신을 완료했으며 배터리 상태를 체크한 결과 위성이 제대로 기능하고 있음을 확인했다고 밝혔다.

쿼터니언도 퍼셋의 신호를 지난 6일 수신했다고 밝혔다.

앞서 누리호 2차와 3차 발사에서는 발사된 큐브위성 전부 교신에 성공한 사례가 없었던 만큼 이번 성공은 국내 우주기술이 점차 고도화하고 있다는 것을 입증하는 사례로 평가된다.